LiCArC Littérature et culture arabes contemporaines 2020,

Hors-série n° 2, Odeurs, saveurs et couleurs du Sud au Nord de la Méditerranée

sous la direction de Nehmetallah Abi-Rached et Laurence Denooz

Paris, Classiques Garnier, coll. LiCArC Littérature et culture arabes contemporaines, 2020

EAN : 9782406103844

211 p. — 37,00 €

La revue LiCArC (Littérature et culture arabes contemporaines) est destinée aux chercheurs spécialistes de la littérature arabe moderne et contemporaine (prose, poésie et traduction).

Sommaire…

Abdenbi Lachkar, Laurence Denooz

et Nehmetallah Abi-Rached

Introduction / Introduction 11

ODEURS, COULEURS, SAVEURS EN MOTS /

SCENTS, COLORS, AND FLAVORS IN WORDS

Jean-Claude Anscombre

Quelques remarques sur les notions

de perception et de verbe de perception /

Some remarks on the notions of perception and perception verbs 23

Georges Kleiber

Comment identifie-t-on les odeurs ? /

How do we identify scents? 43

Guy Achard-Bayle

« Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. »

La parémiologie et la question des universaux :

fonctionnels, conceptuels… et culturels ? /

“ There ’ s no arguing about tastes and colors.”

Paremiology and the question of universals:

Functional, conceptual… and cultural? 65

Zahra Zaïd

De quelques propriétés morphologiques et syntaxiques

des noms et des verbes de couleur en arabe marocain /

Some morphological and syntactic properties of color nouns

and verbs in Moroccan Arabic 83

VOYAGES SENSORIELS DANS LES CITÉS MAROCAINES /

SENSORY JOURNEYS TO MOROCCAN CITIES

Marie-France Merger

Parcours visuels et olfactifs dans quelques guides

touristiques du Maroc de 1954 à 2018 /

Visual and olfactory itineraries in some travel guides

on Morocco (1954 to 2018) 101

Laurence Denooz

Remémoration perceptive et sensorielle dans les rues de Fès.

L ’ errance initiatique du Marcheur de Fès /

Perceptual and sensory remembrance in the streets of Fez.

Le marcheur de Fès ’ s initiatory wandering 121

SAVEURS ET ARTS DE LA TABLE

AU CŒUR DE LA CULTURE ET DE LA LANGUE /

FLAVORS AND CULINARY ART

AT THE HEART OF CULTURE AND LANGUAGE

Salam Diab-Duranton

Sémantique de l ’ art de la table chez les Arabes.

Étude diachronique /

The semantics of culinary art among Arabs.

A diachronic study 139

Nancy Balard

Impressions de Chine.

Les arts de la table chinois selon Ibn Ba ṭṭ ū ṭ a /

Impressions of China.

Chinese culinary art described by Ibn Battûta 159

Randa Saliba Chidiac

Translating Recipes to Mediterranean Consumers.

Tastes, Scents and Genre 173

Souad Moudian

Les mots du goût et le goût des mots en rifain /

Taste words and the taste for words in Riffian 187

Résumés/ Abstracts 205