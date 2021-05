En ligne

Les vies noires comptent aussi :

origines, dynamiques et intersections du racisme et de l’antiracisme en France et dans le monde francophone

Nous invitons les étudiants doctorants qui sont membres de la Society for Francophone Postcolonial Studies (SFPS) à assister à notre journée d’étude qui aura lieu le 24 juin 2021 de 8h00 HNP / 16h00 HEB (GMT+1) à 11h00 HNP / 17h00 HEB (GMT+1) et qui portera sur les questions de race, de racisme, et d’antiracisme en France et dans le monde francophone. La journée d’étude a pour but de réfléchir aux façons dont nous pouvons contribuer à l’engagement de la SFPS à l’antiracisme tel qu’il est exprimé dans la Déclaration de Soutien au mouvement des Black Lives Matter. La journée sera répartie en deux séances : en premier, un panel de 4-6 communications présentées par des étudiants doctorants et qui sera modéré par Dr. Nicola Frith de l’Université d’Édimbourg, suivi d’un Q&A. La deuxième partie va consister en un atelier centré sur la bibliothèque antiraciste de la SFPS et durant lequel nous réfléchirons à comment élargir notre engagement à l’antiracisme dans nos universités et au sein de la SFPS.

L’évènement sera libre d’accès.

Veuillez trouver ci-dessous tous les détails d’inscription et de remise de propositions.

Programme :

8h00 – 8h10 mins HNP / 16h00 – 16h10 mins HEB (GMT+ 1) : Introduction et remarques

8h10 mins – 9h30 mins HNP / 16h10 mins – 17h30 mins HEB (GMT+1) : Panel sur les vies noires comptent aussi

9h30 mins – 9h45 HNP / 17h30min – 17h45 HEB (GMT+1) : Pause

9h45 – 11h00 HNP / 17h45 – 19h00 HEB (GMT+1) : Atelier sur l’antiracisme

*

Appel à contributions

Les récentes manifestations aux Etats Unis et ailleurs dans le monde ont ranimé la lutte pour la justice raciale en France attirant l’attention une fois de plus sur la relation compliquée qu’entretient la France avec le concept de “race”. Comme des spécialistes du monde entier continuent à le démontrer, les difficultés en France à traiter les questions de race et de racisme sont inextricablement liées à l’histoire coloniale du pays et à sa tradition républicaine forgée dans les idéaux et les valeurs des lumières et de la Révolution de 1789. Pourtant, la fin de l’empire n’a néanmoins pas mis fin à la pensée raciale. Les discours raciaux ont continué à se proliférer dans l’ère postcoloniale, perpétuant des idéologies anciennes qui aujourd’hui conduisent à de nouvelles formes de racisme et de discrimination. Ces derniers sont exprimés en termes de continuité de la croyance à la supériorité de la race blanche s’enchevêtrant avec les normes patriarcales et avec l’islamophobie entre autres. Leur existence continue en métropole révèle un paradoxe fondamental et sous-jacent du républicanisme français et sa devise de “Liberté, Egalité, Fraternité” qui restent ancrés de façon controversée dans une mentalité d’altérité et de l’Autre malgré l’aveuglement présumé de la politique publique à la couleur. En fait, cette politique qui a pour but d’aborder les inégalités sociales sur la base des classes plutôt que la religion, la race, ou l’ethnie, elle est devenue site de controverses puisqu’au lieu de supprimer le préjugé racial, elle normalise le discours de haine alors qu’elle s’efforce de lutter contre le repli identitaire.

Alors que certains universitaires et spécialistes de la question coloniale et de la race ont soutenu que la politique d’assimilation avait échoué au temps des colonies, d’autres critiquent l’incapacité de la France aujourd’hui à intégrer ceux qu’elle conçoit comme « les Autres inassimilables ». Toutefois, le discours actuel sur l’intégration pose problème puisque la plupart de ceux qu’on veut intégrer sont des citoyens à part entière nés sur le sol français. La remise en question des notions dichotomiques, tels que la race et le genre, engendrée par l’immigration postcoloniale est donc perçue par l’état comme posant un danger à l’identité française et à la cohésion nationale. Néanmoins, étant donné l’étendue globale du mouvement des Black Lives Matter américain, et en vue de sa capacité à mobiliser les débats autour du racisme structurel et institutionnel sur le niveau local, national et transnational, nous invitons les étudiants doctorants qui travaillent sur ou sont intéressés par la question des racismes et antiracismes en France et dans le monde francophone à nous envoyer des propositions de présentation de 5-10 minutes sur le sujet de notre prochaine journée d’étude. L’objectif de cette rencontre est de stimuler la discussion autour du sujet de racisme afin de générer des idées pour de futurs travaux. Nous encourageons nos pair.es étudiant.es à proposer des communications innovantes capables d’ouvrir notre champ de réflexion sur le sujet. Nous acceptons toute variétés d’approches critiques, y compris les posters et les présentations de projets en cours.

Les thèmes incluent mais ne se limitent pas à :

La race et les relations coloniales et postcoloniales en métropole et entre la métropole et les colonies / la postcolonie.

Les voix francophones dans les mouvements antiracistes et dans le monde universitaire et académique.

L'interaction des discours sur le racisme et l’antiracisme au niveau local, national et global/transnational.

Le racisme/antiracisme comme moyen de la lutte culturelle.

La littérature en tant que moyen d’expression de l’expérience coloniale/postcoloniale.

Racisme, antiracisme et le changement intergénérationnel.

Les représentations culturelles du racisme/antiracisme contemporain.

Les intersections de la race, la religion, le statut socio-économique, le genre, l’ethnie et l’immigration.

La décolonisation de l’université.

L’islamo-gauchisme et l’université.

*

Aux intervenant.es :

Veuillez envoyer un résumé (250 mots au maximum) à Rebecca Glasberg à rglasberg@ucla.edu pas plus tard que le 7 Mai, 2021.

Veuillez aussi vous inscrire via Google Form.

Aux participant.es :

Veuillez-vous inscrire via Google Form. Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 21 Mai 2021 et sont libres d’accès à tous les membres de la SFPS.

Si les liens ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez utiliser le suivant pour accéder au formulaire Google : https://forms.gle/XtrmdzUjKtxo7nND9

Pour plus d’informations sur la journée d’étude, veuillez contacter Kate MacKenzie à clhm@st-andrews.ac.uk ou bien Dyhia Bia à dyhia.bia@stir.ac.uk.

*

Version anglaise

Les vies noires comptent aussi :

Roots, Dynamics and Intersections of Racism and Anti-racism in France and the Francophone World

We invite SFPS postgraduates to attend our next postgraduate study day, which will be held on 24 June 2021 from 8:00 am PST / 4:00 pm BST (GMT+1) to 11:00 am PST / 7:00 pm BST (GMT+1), and which will focus on questions of race, racism, and antiracism in France and the Francophone world. The study day will reflect upon and seek to contribute to the SFPS commitment to anti-racism as expressed in the SFPS’ Statement of Support for the Black Lives Matter Movement, and will consist of two sessions: first, a panel of 4-6 short presentations by postgraduate students, moderated by Dr. Nicola Frith of the University of Edinburgh and followed by Q&A; second, a workshop centred around the proposed SFPS Anti-Racist Library, during which we will further our commitment to antiracism at our home institutions and within the SFPS.

The event will be free. Please see below for registration and abstract submission.

Schedule:

8:00am – 8:10am PST / 4:00pm – 4:10pm BST (GMT+1): Introduction and opening remarks

8:10am – 9:30am PST / 4:10pm – 5:30pm BST (GMT+1): Panel on Les vies noires comptent aussi

9:30am – 9:45am PST / 5:30pm – 5:45pm BST (GMT+1): Break

9:45am – 11:00am PST / 5:45pm – 7:00pm BST (GMT+1): Antiracism brainstorming workshop

Call for Papers

Recent anti-racist protests in the United States and elsewhere in the world have reignited the fight for racial justice in France drawing attention once more to France’s complicated relationship with the concept of “race.” As scholars around the world continue to demonstrate, France’s difficulties dealing with questions of race and racism are inextricably linked to both the country’s colonial history and to Republican Universalist discourse forged in the ideals of enlightenment and the Revolution of 1789. However, the end of empire did not spell the end of racialized thinking. In the postcolonial era, racist discourses have continued to proliferate, perpetuating older ideologies resulting in new forms of racism and discrimination which are expressed in terms of a continued belief in the superiority of the white race intersecting with notions of patriarchy and islamophobia, among others. Their continued proliferation within the metropole reveals a fundamental paradox underlying France’s republicanism and its motto of “Liberté, Egalité, Fraternité,” which are controversially anchored in a mentality of alterity and Otherness despite the putatively colour-blind public policy. In fact, this policy which aims at addressing social inequalities based on social classes rather than religion, race, or ethnicity has become a site of controversy as instead of erasing racial prejudice, it normalises hate speech as it simultaneously tries to fight against what is called « le repli identitaire ».

While some scholars argued that France’s policy of assimilation failed to be effectively implemented in the colonies, others criticise her current inability to integrate the people it perceives as “inassimilable Others.” However, today’s discourse of integration is problematic as most of the people to be integrated are fully-fledged citizens born on French soil. The questioning of traditional dichotomising notions such as race and gender brought about by postcolonial migration is therefore regarded by the French state as posing a threat to French identity and national cohesion. However, as the U.S Black Lives Matter Movement has become a global phenomenon and has mobilized debates around structural and institutional racism on a local, national, and transnational level, we invite postgraduate students who work on or are interested in the question of racism(s) and anti-racism(s) in France and the Francophone world to submit abstracts for a 5-10 minute presentation on the topic for our next Postgraduate Study Day. The aim of the study day is to stimulate discussion and generate ideas for future work on this topic. We encourage submissions that showcase the innovative research our peers are conducting, as well as broader reflections on the topic, and are open to a variety of critical approaches, including poster presentations and presentations introducing work-in-progress.

Themes include but are not limited to:

Race and colonial /postcolonial relationships within the metropole and between the metropole and the colonies /postcolony.

The intersection of race and gender, ethnicity and/or religion.

Francophone African voices in BLM/anti-racism movement in academia.

Interaction of transnational, national and local discourses of race/anti-racism.

Racism/anti-racism as tools of a culture war.

Fiction as a way to access colonial/postcolonial experience.

Racism, anti-racism and inter-generational change.

Cultural depictions of contemporary racism/anti-racism.

Intersections of race, religion, socio-economic status, gender, migration.

Decolonising the academy.

Islamo-gauchisme and the University.

*

For presenters: Please submit an abstract (250 words maximum) to Rebecca Glasberg at rglasberg@ucla.edu by May 7, 2021, and register via Google Form.

For participants: Please register via Google Form. Registrations will be accepted until May 21, 2021, and are free and open to all members of SFPS.

If the hyperlinks do not work, please use the following to access the Google Form: https://forms.gle/XtrmdzUjKtxo7nND9

For general questions about the day, please contact Kate Mackenzie at clhm@st-andrews.ac.uk or Dyhia Bia at dyhia.bia@stir.ac.uk.