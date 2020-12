Les traces de l’Allemagne dans l’imaginaire (franco-)canadien

88e Congrès de l’Acfas

5-7 mai 2021

Université de Sherbrooke

Université Bishop’s

Afin de souligner le 30e anniversaire de la réunification de l’Allemagne, le présent colloque propose d’explorer les traces de l’Allemagne et des espaces culturels germanophones dans l’imaginaire canadien par une approche pluridisciplinaire. On s’intéressera à la fois aux origines de la présence germanophone sur le territoire canadien, aux traces laissées par cette présence dans le temps, aux rapports entre le Canada et l’Allemagne et à l’influence qu’ont pu avoir, d’une part, certains grands changements sociopolitiques de cette dernière sur l’imaginaire canadien et, d’autre part, les penseurs de langue allemande sur la pensée canadienne. Que ce soit par les nombreuses migrations allemandes en sol canadien, par les grands événements historiques survenus sur le territoire allemand, mais qui ont eu des échos au Canada, par les échanges politiques ou simplement par l’influence d’écrivains allemands sur les littératures canadiennes, le présent colloque vise à réfléchir sur les différentes traces allemandes ayant influencé la manière de se dire au Canada et, plus particulièrement, dans les espaces franco-canadiens.

Sur le plan littéraire, par exemple, l’Allemagne apparaît de manière récurrente soit par la représentation de l’origine (comme dans les romans autobiographiques de Marguerite Andersen), soit par l’impact de certains événements historiques (notamment avec la représentation de la chute du mur de Berlin chez des auteurs comme Éric Dupont ou Simon Lambert), soit par le traumatisme de la Seconde Guerre (que met notamment en scène le théâtre d’Emma Haché). Sur le plan historique, il est intéressant de voir que de nombreux germanophones ont migré au Canada au point d’inscrire des traces visibles de cette migration dans la géographie (West Berlin et East Berlin, en Nouvelle-Écosse) ou dans la culture locale (l’Oktoberfest de Kitchener, en Ontario, anciennement nommée Berlin). Sur le plan social et politique, les deux Guerres mondiales, la présence militaire canadienne sur le sol allemand, et l’image de l’effondrement du mur de Berlin ont certainement influencé la perception et l’évolution de l’autre allemand, et du même coup la perception et les mutations du soi canadien. Il ne s’agit que de quelques exemples que nous proposons d’explorer pendant ce colloque.

Nous vous invitons à soumettre des propositions de communication portant sur la thématique des traces de l’Allemagne dans l’imaginaire canadien et, plus spécifiquement, dans les espaces francophones du Canada. La date limite pour soumettre une proposition de communication (200-250 mots), avec un titre provisoire, vos coordonnées, votre affiliation institutionnelle et une courte notice biobibliographique (environ 120 mots) est le 10 février 2021.

Veuillez envoyer votre proposition à Marie-Lise Auvray à l’adresse suivante : MarieLise.Auvray@usainteanne.ca.

Conférenciers invités

Louise-Hélène Filion, Université du Michigan à Ann Arbor

Timo Obergöker, Université de Chester

Une publication des communications remaniées sous forme d’articles, d’environ 20 à 25 pages, est prévue aux Presses de l’Université d’Ottawa.

Comité organisateur

Marie-Lise Auvray (Université Sainte-Anne)

Émir Delic (Université Sainte-Anne)

Michel Mallet (Université de Moncton)

Jimmy Thibeault (Université Sainte-Anne)