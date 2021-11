ESSCA Angers (France)

Appel à communication



L’ESSCA, en partenariat avec l’ESA (Ecole Supérieure d’Agricultures d’Angers), l’ESTHUA (Université d’Angers) et le Campus de la Gastronomie propose un Colloque interdisciplinaire.



« Les Territoires de la Gastronomie »



organisé sur le campus de l’ESSCA d'Angers

les 24 et 25 mars 2022



Ce colloque sera l'occasion de faire dialoguer plusieurs disciplines et se croiser divers champs scientifiques de la gastronomie. De nombreuses recherches ont été produites sur la gastronomie considérée comme objet d’études central (Csergo et Etcheverria, 2020), mais également articulée avec les dynamiques agro-alimentaires, les évolutions des restaurants et des marchés de la restauration (Etcheverria, 2019), les nouvelles mœurs alimentaires et préférences gustatives, les processus de patrimonialisation, les enjeux en termes de développement local et d’attractivité touristique (Bellini et al, 2019). Ainsi, elle constitue une pièce centrale dans les cultures, les arts et les traditions françaises et internationales et un véritable patrimoine partagé depuis que l’homme mange et boit, à travers l’inscription du repas gastronomique des Français sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO le 16 novembre 2010.



Notre thématique des "Territoires de la gastronomie" nous amènera à nous interroger, au travers des disciplines et champs scientifiques énoncés ci-dessous, sur la diversité, l’originalité, et la plasticité des territoires où la gastronomie se déguste, se « crée », s’ancre et infuse par les discours et les imaginaires. Comprendre où et comment la gastronomie est devenue un enjeu socioéconomique, environnemental et culturel, saisir sa place et sa diffusion dans l’espace social et ses représentations, appréhender son rôle dans la définition-redéfinition du local et du locavorisme et analyser le traitement que lui réservent les artistes, sur la toile ou sur la page. De la terre à la table, quelles matérialités et idéalités empruntent la gastronomie et quels espaces tangibles ou imaginaires sont les témoins de ces créations. Le colloque sera l’occasion donc de voir comment se façonnent, s’organisent, se singularisent voire se chevauchent ces territoires tant gustatifs que culturels, patrimoniaux, paysagers ou socioéconomiques et qui se constituent à partir de la chose gastronomique.



Exemples de thèmes pouvant être abordés :



La gastronomie dans les imaginaires individuels et collectifs

La gastronomie et les générations

Place de la gastronomie dans l’histoire et histoire de la gastronomie

Les restaurants et les marchés de la restauration

Comment se créer la notoriété d’un plat et son ancrage géographique

Mythologies de la gastronomie

Représentations plastiques et littéraires de la gastronomie

La cuisine créative, la Nouvelle Cuisine et ses territoires

Le patrimoine gourmand et les processus de patrimonialisation du gourmand

Le tourisme gourmand

Les accords de la gastronomie

La culture confrontée à la norme gastronomique

Art et gastronomie, une histoire de sens

Les imaginaires de la gastronomie

La linguistique de la gastronomie

Les gastronomies : comparatifs européens et internationaux

La gastrodiplomatie et les échanges internationaux

Les différentes facettes, approches marketing de la gastronomie

Les modèles économiques du secteur de la gastronomie

L’impact des réseaux sociaux dans le secteur de la gastronomie

Les médias et la gastronomie

Où peut-on être rabelaisien en France en 2021 ?

Les qualités contextuelles d’un plat, d’une recette

Les marchés de la diététique

Gastronomie et développement local

Agricultures biologiques et terroirs

Naturel, biodynamie : la place de l’ésotérisme dans la gastronomie

La place des médicaliments dans notre quotidien alimentaire

Gastronomie et paysages

Ces questions, ou d'autres encore, sont très larges et peuvent intégrer à la fois des enjeux territoriaux, managériaux, littéraires, sociaux, historiques, artistiques, patrimoniaux, médicaux, psychologiques, philosophiques ou économiques. Les communications présentées peuvent ainsi être attachées à diverses disciplines et champs scientifiques, c’est l’enjeu de ce colloque pluridisciplinaire qui doit favoriser le croisement de regards sur l’objet gastronomique. De cette complémentarité naîtra, nous l’espérons, une richesse d’analyse du sujet et l’opportunité de nouveaux champs de recherches pluridisciplinaires.



Principales disciplines et champs scientifiques intéressés par le colloque :



Agronomie

Arts

Développement local

Economie

Ethnologie

Gastrodiplomatie

Géographie

Gestion

Goût et dégustation

Histoire

Linguistique

Littérature

Patrimoine

Paysages

Philosophie

Psychologie

Sociologie

Tourisme



Dates à retenir :



Date limite d'envoi des intentions de communication : 15 décembre 2021



Retour des propositions aux auteurs : 15 janvier 2020



Envoi des communications complètes : 1 mars 2021



Dates du colloque : 24 et 25 mars 2022



Comité scientifique :



Lorine BOST, Docteur en Littérature comparée - CPGE



Olivier ETCHEVERRIA, Maître de conférences en géographie - Laboratoire ESO Angers (UMR 6590)



Philippe MONGONDRY, Enseignant-Chercheur en Physico-chimie - USC INRA-GRAPPE



Jean Rene MORICE, Enseignant-Chercheur en géographie à l’UFR Esthua Tourisme & Culture, HDR - Laboratoire ESO Angers (UMR 6590)



René SIRET, Viticulture-Œnologie, HDR - USC INRA-GRAPPE



Jean-Claude TADDEI, Enseignant-Chercheur en sciences de gestion - ESSCA Research Lab



Procédure de soumission



Les propositions de résumé de communication doivent être adressées sous forme électronique à l’adresse suivante jean-claude.taddei@essca.fr jusqu’au 15 décembre 2021.



Les auteurs sont invités à indiquer leur(s) nom(s), prénom(s), institution(s), adresse(s) complète(s), téléphone, adresse électronique, et à présenter sur une page leur problématique, leur méthodologie et les principales références théoriques mobilisées. Dans le cas où un texte est soumis par plusieurs auteurs, nous les invitons à indiquer sur cette page la personne à qui il convient d'adresser la correspondance.



Le comité scientifique procédera à une évaluation de ces propositions et informera les auteurs dont la contribution aura été retenue, le 15 janvier 2021 au plus tard.



Les propositions de communication (texte intégral) doivent être adressées sous forme électronique à l’adresse suivante jean-claude.taddei@essca.fr jusqu’au 1 mars 2022.



Les auteurs sont invités à indiquer sur une première page séparée et non numérotée, leur(s) nom(s), prénom(s), institution(s), adresse(s) complète(s), téléphone, adresse électronique, un résumé à interligne simple d’au maximum 500 mots et un maximum de 5 mots-clés qui se référeront aux thèmes et concepts centraux développés dans l'article. Dans le cas où un texte est soumis par plusieurs auteurs, nous les invitons à indiquer sur cette page la personne à qui il convient d'adresser la correspondance. L’ensemble de la communication débutera à la seconde page, sans mentions des auteurs.



Les textes soumis devront être envoyés au format MS Word pour PC, interligne 1,5, police Times New Roman taille 12, d’une dimension de 20 pages maximum hors annexes (à éviter si possible). Tout article soumis sera évalué anonymement.





Publication et organisation du colloque



Une sélection des communications fera l’objet d’une publication ultérieure spécifique.



Lors du colloque, la présentation des communications sera comprise en 15 et 20 minutes, suivi de 10 à 15 minutes d’échanges. L’ensemble n’excédera pas 30 minutes.



Contacts :



Jean-Claude TADDEI



jean-claude.taddei@essca.fr



0241735736 ou 0660729606





Olivier ETCHEVERRIA



olivier.etcheverria@univ-angers.fr



0244688119 ou 0688669504