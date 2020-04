Limoges

Appel à communications

COLLOQUE « LES TERMINOLOGIES PROFESSIONNELLES DE LA GASTRONOMIE ET DE L’OENOLOGIE :

ARTS DE LA TABLE – DIMENSIONS CRÉATIVES ET CULTURELLES »

24-26 novembre 2020 Limoges



La gastronomie et l’oenologie sont les fleurons de la culture française, ainsi inscrits au patrimoine de l’Humanité. Cette reconnaissance ne concerne pas uniquement l’art du bien manger et du bien boire, mettant en jeu la qualité et les propriétés organoleptiques des mets et vins, mais s’ouvre également à la pratique sociale ritualisée et organisée, à la scénarisation de la séquence du repas mais également de la table elle-même. Stylisation de la table, stylisation dans l’assiette, communion du contenant et du contenu soulèvent des problématiques techniques d’ordre sanitaire, organoleptique, pratique… dans le but de sublimer le repas. Telles sont les réflexions soulevées par les arts de la table, depuis la création de la vaisselle à la décoration de la table, en passant par le dressage. Ces réflexions engagent des pratiques spécifiques qui, pour pouvoir se réaliser, reposent sur des discours et des terminologies capables de les exprimer avec clarté.

C’est dans cette perspective communicationnelle que s’inscrit cette nouvelle édition du cycle de colloques consacré aux terminologies professionnelles. Depuis la première édition en 2016, à Dijon, une réflexion collégiale s’est ainsi construite autour des Terminologies gastronomiques et oenologiques. Après la question des « Représentations, formation, transmission » (Dijon, 2016) consacrée à l’usage des terminologies en contexte (entre professionnels, en apprentissage, entre professionnels et consommateurs), des « Sens et expériences » (Reims, 2017) où les réflexions se

sont concentrées sur les mises en scène, figurations et storytelling des expériences oenologique et gastronomique, du « Patrimoine et de la culture » (Tours, 2018) orientée sur les imaginaires des sujets marqués par les références culturelles et du « Vin et autres produits » (Innsbrück, 2019), cette nouvelle édition s’intéressera à celle des arts de la table.

Haut lieu de la porcelaine, la ville Limoges bénéficie d’une renommée et d’une visibilité internationales à travers le savoir-faire des différents acteurs porcelainiers. Elle est notamment placée sous la protection d’une appellation d’origine, plus particulièrement d’un label Indication géographique. Elle se présente donc naturellement comme le lieu propice à la réflexion sur les terminologies des arts de la table.

Non exclusif aux terminologies et aux lexiques, ce colloque s’intéressera à l’ensemble des discours et mises en scène des produits et pratiques gastronomiques et oenologiques, liés aux arts de la table ; et cela afin d’engager un dialogue entre domaines de spécialités. Cette nouvelle édition privilégiera en effet l’approche pluri-disciplinaire adoptée tout au long du cycle des colloques mais proposera également une interaction active entre professionnels des arts de la table et chercheurs en sciences de l’information et de la communication, sciences du langage, matériaux, céramique…

Plusieurs axes de réflexion seront privilégiés – sans que cette liste ne soit exhaustive :

- Terminologie du savoir-faire traditionnel et du design décoratif

En 2010, l’Unesco a inscrit le « repas gastronomique des Français » au patrimoine immatériel de l’Humanité, et en a rappelé les composantes : un menu codifié, des produits de qualité, des recettes choisies avec soin, une certaine façon de déguster et une table décorée. Concernant la table et le design décoratif, quels matériaux pour quelles visées et pour quelles créations (faïence, porcelaine, ornementations) ? Comment la communication s’effectue à travers la photographie culinaire et le

stylisme culinaire ? Comment sont construites les scénographies (gourmandes, prestigieuses, élitistes…) ? Pour quelles cibles et selon quelles attentes ?

- Terminologie des arts de la table, de la gastronomie et de l’oenologie à travers les âges

Analyse de la dimension diachronique des arts de la table, de la gastronomie et de l’oenologie incluant les origines, les traditions culturelles et leur ancrage temporel, les influences et les évolutions contemporaines.

- Terminologies et pratiques sociales (service, commensalité)

Etude des manières de table et des rites de table qui déploient un univers symbolique et des interactions complexes. Analyse de la construction du sens, de la relation dans les formes modernes de sociabilité à table, de convivialité, de commensalité.

Quels modes narratifs et modes rituels à l’oeuvre, quels dispositifs de mise en communication ?

- Fabrication et éco-conception des arts de la table

Point de vue des professionnels des arts de la table : méthodes, ressources, modes de procédés ?

Quelle place pour l’eco-design dans les arts de la table ? Quelles évolutions dans la fabrication ?

Quel discours de marque ?

- Terminologies et interaction

Quels dispositifs proposent les musées d’entreprise pour grand public ? Quels discours en situation didactique ? Quels choix président aux expositions ? Comment sont mises en scène les oeuvres et quelle textualité leur est associée ?

LOCALISATION

Ce colloque se tiendra à Limoges, auprès des acteurs de la thématique du colloque. Il sera donc bisite : les 24 et 25 novembre à l’ENSIL-ENSCI, école d’ingénieurs formant les étudiants au métier d’ingénieur dans différentes spécialités dont les matériaux et la céramique industrielle ; le 26 novembre, au lycée hôtelier Jean Monnet.

MODALITES DE SOUMISSION

Les propositions de communication, comprenant un titre provisoire, un résumé d’environ 3000 signes ainsi que 5 mots-clés et une bibliographie de 5 titres, sont à adresser avant le 30 août 2020 à : terminopro2020@unilim.fr

CALENDRIER

• Lancement de l’appel : 6 avril 2020

• Date limite de retour des propositions : 30 août 2020

• Notification aux auteurs : 30 septembre 2020

• Publication du programme : 12 octobre 2020

• Remise des textes pour expertise avant publication : 15 février 2021

COORDINATION SCIENTIFIQUE

Carine DUTEIL (Université de Limoges)

Audrey MOUTAT (Université de Limoges)

COMITE SCIENTIFIQUE

Sophie ANQUETIL(Université de Limoges), Cristina BADULESCU (Université de Poitiers), Jean-Jacques BOUTAUD (Université de Bourgogne-Franche Comté), Nicolas COUÉGNAS (Université de Limoges), Patrice DE LA BROISE (Université de Lille), Jacques FONTANILLE (Université de Limoges), Laurent GAUTIER (Université de Bourgogne Franche Comté), Isabelle KLOCK-FONTANILLE (Université de Limoges), Julien LONGHI (Université de Cergy-Pontoise), Vivien LLOVERIA (Université de Limoges), Anne PARIZOT (Université de Bourgogne-Franche Comté), Christine FEVRE-PERNET (Université de Reims), Kilien STENGEL (Université de Tours, IEHCA), Benoît VERDIER (Université de Reims), Didier TSALA (Université de Limoges).