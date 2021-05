Les rêves, des objets comme les autres ?

par Jacqueline Carroy

mis en ligne sur laviedesidees.fr le 14 mai 2021





Comment les sciences humaines et sociales se sont-elle emparées des rêves ? Dès le XIXe siècle, les observateurs les ont notés par milliers, selon de multiples méthodes d’enregistrement et d’analyse.

Comment faire des rêves des objets de science ? Si les humains ont cherché de longue date à donner sens aux visions et aux voix de leurs nuits et parfois de leurs jours, c’est principalement au XIXe siècle en Occident que s’est concrétisé le projet d’observer les rêves et de les enregistrer « objectivement » de différentes manières, dont les recherches actuelles sur le sommeil, pour plus extensives et sophistiquées qu’elles soient devenues, ont hérité. Il est donc important de revenir sur un moment décisif au cours duquel on a cherché à objectiver les phénomènes oniriques sous forme d’observations et de collections, mais aussi d’interprétations renouvelées, notamment avec la psychanalyse. Comment l’émergence des sciences humaines et sociales, entendues au sens large, a-t-elle infléchi ou modifié notre approche des rêves ? Comment s’est-on posé des questions épistémologiques et méthodologiques sur la possibilité (ou l’impossibilité) de recueillir les songes, de les interpréter et de les analyser ? […]

