Université de Yaoundé I.Ecole normale supérieure

Ouvrage collectif

Les Représentations touristiques de l'Afrique dans les romans

1- Argumentaire

L'on entend par représentation touristique, un imaginaire marqué par la description culturelle de l'espace, le voyage, l'esthétique environnementale et l'écriture ethnographique.

Le thème des représentations touristiques de l'Afrique dans les romans est donc une réflexion sur l'imaginaire touristique de l'Afrique. Cet imaginaire est une invitation du lecteur à découvrir des espaces qui lui étaient jusque-là inconnus.

La question centrale est de savoir quels sont les éléments qui structurent ledit imaginaire?

L'hypothèse générale est quE l'imaginaire touristique de l'Afrique est fondé sur l'attractivité et la beauté des représentations socioclturelles et environnementales dévoilées par les romanciers d'ici et d'ailleurs. D'où cette problématique: quels sont les attraits socioculturels et spatiotemporels de l'Afrique? Lesquels de ces attraits sont repris par les romanciers? Quels sont l'esthétique et la symbolique de ces reprises? Dans quelle mesure ces dernières peuvent-elles être considérées ou non comme d'hyper-(super-méga)... dépliants touristiques?

Tels sont les questions, entre autres, auxquels on tentera de répondre.

D'abord, les traits culturels qui valorisent les représentations touristiques de l'Afrique sont catalysés par des structures sociotraditionnelles, des marques ethnographiques et la représentation des manifestations socioculturelles. Ensuite, les espaces du continent sont représentés par une texture environnementale originale. Enfin, la symbolique esthétique se manifeste par l'esthétique du voyage et la symbolique historique.

L'objectif de ce collectif est donc de mettre en évidence les éléments qui valorisent les représentations torustiques de l'Afrique dans les écrits des romanciers.

L'on peut se demander pourqoui le roman est chosi comme canal d'étude des représentations touristiques de l'Afrique, au détriment des autres genres comme la poésie, la nouvelle ou le théâtre.Cela s'explique par le fait que le roman est le genre littéraire dominant et sa fonction mimétique semble plus patente que les autres genres.

2- Axes de réflexion

Le collectif se décline en trois axes non exhaustifs

I. Les atouts touristiques de l'Afrique

II. Les représentations romanesques de ces atouts

III. La symbolique des représentations touristiques

3- Dépôt des résumés

Les résumés des contributions sont à envoyer au plus tard avant le 30 avril, à l'adresse univcerlico@yahoo.com.

Ils doivent comporter:

- le titre de la contribution;

- le nom de l'auteur;

- l'institution d'affiliation;

- le résumé;

- les mots clés de la contribution;

- l'introduction;

- le plan

4- Chronogramme des activités

Avis du comité scientifique après dépôt des résumés: 26 mai 2020

Soumission des chapitres d'ouvrages complets: 27 juin 2020

Remise des chapitre évalués: 28 juillet 2020

Remise des chapitres définitifs: 15 août 2020

Publication: novembre 2020

5- Comité scientifique

DILI PALAI Clément ( Université de Maroua)

DOLISSANE EBOSSE Cécile ( Université de Yaoundé I)

GREEN Anne-Marie ( Université de Paris Nanterre)

MESSINA Gérard-Marie ( Université de Yaoundé I)

HALEN Pierre ( Université de Metz)

ONOMO ABENA Sosthène ( Université de Yaoundé I)

6- Coordonnateurs

GUIYOBA François ( Université de Yaoundé I) et AFANA NGA Vincent Manuel ( Université de Yaoundé I)

7- Comité de rédaction

FOPA KUETE Roger ( Université de Maroua)

JIATSA Albert ( Université de Maroua)

MBAH Maurice ( Université de Dschang)

NGUEU Luc ( Université de Dschang)

NOMO Floribert ( Université de Yaoundé I)

NSANGOU Njoya Mama ( Université de Dschang)

8- Responsable :

Centre de recherches en Littérature comparée (CERLICO), Université de Yaoundé I, Ecole normale supérieure, B.P. 47, Yaoundé-Cameroun.