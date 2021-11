Saskatoon, Saskatchewan

Conférence universitaire en partenariat avec les communautés francophones de l’Ouest canadien



Saskatoon, Saskatchewan, les 26, 27 et 28 mai 2022

Le Collectif d’études partenariales de la Fransaskoisie (CEPF) sollicite des propositions de communications et des textes créatifs (pièces d’un acte) pour une conférence universitaire en partenariat avec les communautés francophones de l’Ouest canadien, qui aura lieu les 26, 27 et 28 mai 2022 avec le soutien de l’Acfas Saskatchewan, de La Troupe du Jour et de son Cercle des écrivains et d’À ciel ouvert, la revue littéraire des Prairies.

Seule compagnie théâtrale professionnelle d’expression française en Saskatchewan, La Troupe du Jour offre une programmation annuelle qui comprend des pièces présentées en salle comme en tournées, dans le réseau scolaire et communautaire. Elle s’évertue de plus à soutenir les auteur·e·s fransaskois·es, et à contribuer au développement dramaturgique en s’assurant du bon fonctionnement de son Cercle des écrivains. La création de ce cercle répond à l’objectif de favoriser l’émergence de nouvelles œuvres théâtrales, autrement dit de maintenir, voire de renforcer, la vitalité du théâtre au sein des différentes communautés de Saskatoon.

D’autre part, développée en partenariat avec d’autres compagnies théâtrales dans l’Ouest comme dans l’Est ou avec d’autres institutions culturelles, La Troupe du Jour entend solidifier ces partenariats tout en offrant une programmation théâtrale variée. Il s’agit d’une programmation qui cible le grand public comme le jeune public, qui reflète la diversité culturelle et la richesse linguistique de la communauté fransaskoise tout en promouvant la visibilité des groupes culturels fransaskois et des artistes qui les représentent, contribuant ainsi aux efforts de lutte contre le décrochage culturel de la communauté fransaskoise.

Le CEPF organise une conférence nationale qui aura lieu du 26 au 28 mai 2022, avec la collaboration de sa revue associée, À ciel ouvert, de son partenaire La Troupe du Jour, du Département des langues, littératures et études culturelles de l’Université de la Saskatchewan et de St. Thomas More College et de l’Acfas (Association francophone pour le savoir). Cette conférence fait écho aux objectifs de La Troupe du Jour, notamment celui de placer le développement dramaturgique au cœur de sa mission artistique et d’encourager les dramaturges fransaskois·es, chevronné·e·s comme émergent·e·s, à produire et à diffuser de nouvelles œuvres théâtrales tout en participant à des initiatives communautaires. La Fransaskoisie ne cesse d’évoluer depuis les deux dernières décennies, particulièrement avec l’arrivée d’un nombre croissant de nouveaux arrivants à forte identité francophone. Le CEPF invite donc les dramaturges fransaskois·es à créer et à lui envoyer une courte pièce d’un acte (de 10 minutes maximum) qui mettra en lumière les changements démographiques qui se sont opérés au sein de la communauté saskatchewannaise et qui rejoint la mission de la Troupe du Jour qui est d’élargir la diversité de ses publics. Dans l’intérêt de commémorer cet événement innovant, ces créations théâtrales seront publiées à l’issue de la conférence dans un numéro spécial de la revue À ciel ouvert.

Outre le volet création, cette conférence comprend un volet académique qui répond aux efforts de La Troupe du Jour d’entretenir ses liens avec le milieu universitaire. Le CEPF invite donc les chercheur·e·s universitaires à soumettre des résumés de communications dont l’objectif est de se pencher sur les stratégies exploitées par le théâtre de l’Ouest canadien en vue de favoriser la visibilité et l’inclusion de divers groupes fransaskois et francophones. Ces conférences érudites feront l’objet d’un ouvrage collectif évalué par des pairs. Le comité exécutif du CEPF, qui dirigera la rédaction de cet ouvrage, a été fondé en février 2020 dans l’esprit de la recherche à fort caractère interdisciplinaire, qui implique une participation active et réciproque des communautés avec lesquelles il travaille. Le comité invite par conséquent des chercheur·e·s dans des domaines aussi variés que les études littéraires et théâtrales francophones, la traductologie, la linguistique, la sociologie, l’histoire, la philosophie et l’éducation, à participer à cet ouvrage. Le comité accordera la priorité aux communications conformes à ses principaux mandats, qui sont : 1) de contribuer à la vie communautaire et intellectuelle du milieu fransaskois 2) de faire connaître et valoir la langue française et ses variations en Saskatchewan (français mitchif, laurentien, international, etc.) et 3) de promouvoir la vie littéraire, artistique et culturelle du milieu francophone de la province. Toutefois, certains défis et spécificités culturelles au sein de la communauté fransaskoise sont partagés par d’autres communautés francophones en situation minoritaire au Canada, laissant la porte ouverte à des propositions de communications ayant trait à ces autres groupes francophones dans l’Ouest canadien.

La conférence se déroulera en format hybride, ce qui laissera le choix aux participant·e·s d’assister aux événements en présentiel ou en distanciel, à moins que les conditions sanitaires n’exigent que la conférence ait lieu en distanciel. Les détails du programme seront transmis à la fin du mois de février.



Instructions pour soumettre un résumé de conférence ou un texte créatif :

Les soumissions doivent être jointes au formulaire Internet au lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWr-N2ZOC3_OzX4qw44o4n_kC-GV9Yh6hAsCC6tpUWb6S4Pw/viewform?usp=sf_link

Les résumés des communications ne doivent pas excéder 300 mots

La durée des textes créatifs ne doit pas excéder 10 minutes

Les propositions de communications d’étudiant·e·s des 2e et 3e cycles sont également sollicitées.

La date limite pour la réception des résumés des communications et des texte créatifs est le 31 janvier 2022.

Comité organisateur :



Dr Henri Biahé

Mme Chantale Cenerini

Dre Marie-Diane Clarke

Dr Jeffrey Klassen.