Les représentations du procès de Jésus dans la littérature des XXe et XXIe siècles

Appel à contributions

La comparution du Christ devant Pilate se conclut par le refus du magistrat romain d’assumer le poids moral de sa sentence de mort à l’encontre du fils de Dieu et donne ainsi lieu à une forme d’aporie. Le compte rendu du procès lui-même dans les Évangiles soulève bien des questions : pourquoi le renvoi devant Hérode n’apparaît-il que chez Luc ? Le songe de la femme de Pilate que chez Matthieu ? Jésus a-t-il été arrêté par des gardes juifs ou romains ? Si le Sanhédrin s’est réuni de nuit, son jugement conserve-t-il une valeur légale ?...

Ces incertitudes, véritables tourments des exégètes et des historiens, offrent en revanche à l’écrivain l’opportunité de laisser libre cours à son imagination et le procès de Jésus se prête ainsi à une grande variété de réécritures et d’interpolations, soutenues par de multiples questionnements : juridiques, éthiques, religieux, politiques, etc.

L’objectif de cet ouvrage collectif sera d’examiner la réception du procès de Jésus dans la littérature de fiction des XXe et XXIe siècles. Le motif a à ce point envahi la littérature qu’une restriction s’imposait, aussi avons-nous privilégié les relectures les plus intimement liées à notre époque. Sans prétendre à une exhaustivité que l’ampleur du sujet rend inévitablement illusoire, ce volume se veut néanmoins pluriel du point de vue géographique, et nous espérons rassembler des contributions relatives aux diverses littératures mondiales, afin de considérer l’empreinte de l’épisode évangélique sur la littérature contemporaine.

*

Les articles seront rédigés en langue française. Chaque article sera pourvu d’un résumé de 10 lignes environ en français et en anglais et ne dépassera pas 50 000 signes, espaces compris. Les citations des œuvres en langue étrangère seront originales, accompagnées de leur traduction en français.

Les propositions d’articles (une page) sont à envoyer avant le 1er octobre 2020 aux adresses suivantes :

bernard.ribemont@univ-orleans.fr et katherine.rondou@ulb.ac.be.