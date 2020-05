Les nuits blanches

Appel à contributions pour les Cahiers ERTA n° 27-28)

Dumas, Proust, Duras, Cioran, et tant d’autres. Ils étaient nombreux à ne pas dormir, et ils le sont toujours. Les écrivains insomniaques peuplent l’histoire de la littérature, et leurs œuvres sont à la fois les fruits de cette incapacité de dormir et, pire ou mieux, des témoignages poignants de ce qui est considéré parfois comme un don mais plus souvent comme une souffrance qui nécessite un traitement. Que celui-ci prenne une forme médicale ou artistique, les auteur(e)s cherchent soit à cacher la genèse nocturne de leur écriture, soit à la mettre en relief, créant ainsi des documents de ce face à face avec soi-même et ces régions paradoxales de l’esprit qui ne se révèlent que la nuit. L’écriture insomniaque existe-t-elle ? Se distingue-t-elle des autres modes de l’écrire ? L’expérience des nuits blanches compte-t-elle pour ceux qui en portent des cicatrices ? C’est à ces questions qu’on se propose de répondre dans le numéro suivant de la revue Cahiers ERTA, en abordant des auteurs et des œuvres de la littérature moderne française et francophone, sans négliger des textes qui font des insomniaques les protagonistes de la trame narrative, comme le dernier roman de Tahar Ben Jelloun.

Calendrier :

avant le 30 novembre 2020 : adresser une proposition d’une longueur maximum de 500 mots, à l’adresse suivante : ertafr@ug.edu.pl, finewi@univ.gda.pl

15 décembre 2020: réponse du comité de rédaction

15 mars 2021 : remise des articles respectant la feuille de style (http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/menu/409/); le texte ne se conformant pas aux consignes éditoriales ne sera pas admis,

30 mai 2021 : décision du comité de lecture,

octobre et décembre 2021 : publication des numéros, respectivement 27 et 28 (version électronique)

janvier 2022 : publication du volume (version papier)

*

Indépendamment de ses numéros thématiques, la revue accepte des articles divers dans ses rubriques « Varia » et « Commentaires ».

Site internet : http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/