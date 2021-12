Université de Coimbra (Portugal)

2ème Colloque International de Recherche et Action sur l’Intégrité Académique

« Les nouvelles frontières de l’intégrité »

Université de Coimbra (Portugal) Jeudi 16 – samedi 18 juin 2022

APPEL à COMMUNICATIONS

Nous sommes heureux de vous convier au 2ème Colloque International de Recherche et Action sur l’Intégrité Académique de Coimbra qui nous permettra dans un climat amical et studieux d’apporter une contribution majeure pour renforcer la culture de l’intégrité académique.



Les dates à retenir :

1er novembre 2021 : Date de début des soumissions des résumés (3 000 caractères maximum)

15 janvier 2022 : Date de clôture des soumissions des résumés

28 février 2022 : Notification des décisions aux auteurs

15 mai 2022 : Date de remise du texte (20 000 caractères maximum) pour publication dans les Actes du colloque

30 novembre 2022 : Date de remise des textes des meilleurs articles sélectionnés (45 000 caractères maximum) pour publication dans l’ouvrage à paraître en 2023

Adressez vos intentions de communication en précisant le thème que vous privilégiez à :

Michelle Bergadaà : michelle.bergadaa@unige.ch et Paulo Peixoto : pp@uc.pt



Les langues du colloque :

Les résumés de 3000 caractères peuvent être soumis en anglais ou en français.

Les PowerPoint de la Conférence peuvent être écrits dans les deux langues également.

Les présentations peuvent aussi se dérouler en français ou en anglais.



Les thèmes traités :

Animés par l’esprit de la recherche et de l’action, qui façonne la mission de l’IRAFPA, nous vous proposons 7 thèmes qui marquent les nouvelles frontières de l’intégrité.



Thème 1 : Professionnalisation de la recherche… et de la délinquance

Thème 2 : La fabrique de doctorants et le risque de thèses de complaisance

Thème 3 : Mensonge et tolérance, négligence et complaisance… puis diplomatie

Thème 4 : Les nouveaux horizons du plagiat

Thème 5 : Le conflit d’intérêts au cœur des relations économiques et médiatiques

Thème 6 : Open Access, science ouverte et intégrité

Thème 7 : Le rôle des comités d’éthique de la recherche : une voie solide pour l’intégrité scientifique ?

À travers ces thèmes qui, pour le Comité scientifique, définissent les nouvelles frontières de l’intégrité, nous comptons renforcer la culture de l’intégrité par la recherche scientifique et promouvoir la recherche par le biais de la pensée créative et réflexive.



Nous souhaitons mettre en évidence les recherches émergentes sur l’intégrité et établir un dialogue étendu, pluriel et interdisciplinaire. Ainsi, nous serons en mesure d’élargir les champs de la recherche sur l’intégrité par une collaboration active et un travail en réseau dans le cadre des actions de notre association académique. Nous essayons de repérer les nouvelles approches créatives pour prévenir et combattre la fraude académique et réfléchissons aux défis à l’intégrité posés par la science ouverte et par l’intelligence artificielle.



Les résumés pour les communications

Jusqu’au 15 janvier 2022, soumettre un résumé (en français ou anglais) de 3 000 caractères (maximum) incluant le titre de la communication et l’enjeu qui consiste à poser l’intrigue et à préciser l’étonnement ou la tension qui vous conduit à vous interroger.



Le résumé devra montrer que cette question est réellement importante pour la communauté académique. Il importe aussi de préciser à qui est destinée la communication pour adapter le type d’argumentation, le degré de précision et la nature des résultats apportés. Il convient de se rappeler que les présentations doivent conduire à un débat avec les participants. L’auditeur devra apprendre quelque chose qu’il pourra se réapproprier ou utiliser ultérieurement. Il importe donc de déterminer ce que sera la valeur ajoutée de l’exposé à la connaissance sur l’intégrité, la fraude ou le plagiat académiques.



Les débats lors du colloque

Chaque exposé sera de 20 minutes, suivi de 10 minutes de discussion.



Notre objectif est de laisser la plus large part possible au débat afin que la connaissance progresse durant notre temps de rencontre.



Deux ateliers-débats seront aussi organisés :



Le premier « Cela m’est arrivé un jour » sera animé par Marian Popescu

Le deuxième « Le mouvement des sciences de l’intégrité » sera animé par Evelyne Decullier

Consignes pour la publication

Il sera demandé aux présentateurs de transmettre, suite à la conférence, un texte de 20 000 caractères maximum pour publication dans les Actes du colloque, aux Presses de l’Université de Coimbra.



Le meilleur article de chaque thème sera également publié dans un ouvrage à paraître en 2023, à l’instar des publications parues dans l’ouvrage L’urgence de l’intégrité académique, coll. Questions de société, EMS, 2021.