Université de Lausanne

Les mondes de H.R. Giger : entre littératures et arts

Colloque international

Co-organisé par l’Université de Lausanne (UNIL) et la Maison d’Ailleurs (Yverdon-les-Bains)

25-27 novembre 2020, Université de Lausanne

Appel à contributions / Call for papers

Hans Ruedi Giger (1940-2014) est sans nul doute l’un des artistes suisses les plus célèbres au monde, depuis qu’il a conçu les décors et les créatures, notamment des films Alien et Dune. Mais il y a un Giger d’avant Alien également. Son œuvre comprend des peintures, des dessins, des sculptures, des objets de design ou encore des bandes dessinées, sans compter les multiples déclinaisons de son univers sur le plan mondial. C’est aussi un artiste pétri de littérature fantastique et de science-fiction, qui a souvent rendu hommage à l’un des maîtres du genre, H.P. Lovecraft. C’est la première fois que son œuvre est proposée comme enseignement à l’Université en Suisse et qu’un colloque international lui est consacré dans une université. En effet, parmi les nombreuses publications consacrées à l’artistes, les études scientifiques font figure d’exception. Ce colloque se propose de commencer à combler cette lacune.

Quelques thèmes possibles:

Inspirations littéraires : les récits de Lovecraft et le Necronomicon

Le rêve : du surréalisme au psychédélisme

Satire et caricature

Giger au cinéma : Dune /Alien / Prometheus et la Mutante

Design

Matérialités et invention : autour de l’aérographie

Erotisme / Pornographie

Biomécanique

Religion et ésotérisme

Passages et trains (fantômes)

Architectures visionnaires

Bandes dessinées

Jeux vidéo

Le musée comme Gesamtkunstwerk

Produits dérivés : le tatouage

Etc.

Les propositions de communication sont à adresser à Marc Atallah (marc.atallah@unil.ch) et Philippe Kaenel (philippe.kaenel@unil.ch), en anglais ou en français, jusqu’au 26 avril 2020. Elles comprendront une courte biobibliographie et un abstract de la communication (1500-2000 signes).

Le colloque est soutenu par l’Université de Lausanne (Centre des Sciences historiques de la culture – SHC, et la Section de français).