Masterclasses littéraires

En partenariat avec France Culture, la BnF et le Centre national du Livre ont ingauré voici deux saisons une série de masterclasses d’écrivains contemporains. Animées par des producteurs de France Culture, ces rencontres se déroulaient jusqu'ici en public à la BnF.

On peut retrouver en ligne cette déjà riche collection, qui propose une plongée dans la création littéraire contemporaine.

*

Pourquoi écrivez-vous ? Ces masterclasses sont l’occasion de poser à des grandes figures de la littérature contemporaine cette question essentielle et toutes celles que se posent leurs lecteurs. Les conditions de l’écriture, la genèse des livres, l’inspiration, le plaisir et la souffrance, la solitude, le travail au quotidien, l’édition des textes, la réception des œuvres… Qu’est-ce qu’une vie d’écrivain, qu’est-ce que l’acte d’écrire ?

SAISON 2017 - 2018

AMÉLIE NOTHOMB, MASTERCLASSE DU 26 SEPTEMBRE 2017

Fille de diplomate belge, Amélie Nothomb publie en 1992 son premier roman Hygiène de l’assassin, unanimement salué par la critique et le public. En vingt ans de carrière, Amélie Nothomb a notamment été récompensée par le Grand Prix du Roman de l’Académie française 1999, le Grand Prix Jean Giono pour l’ensemble de son œuvre et le Prix de Flore 2007.

Son dernier ouvrage Frappe-toi le cœur, vient de paraître chez Albin Michel et figure déjà dans les sélections de plusieurs prix littéraires.

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

AMÉLIE NOTHOMB (1967-) (PDF - 134.37 KO)

ECOUTER

GENEVIÈVE BRISAC, MASTERCLASSE DU 17 OCTOBRE 2017

Auteur prolifique, Geneviève Brisac a reçu le prix Femina en 1996 pour Week-end de chasse à la mère. Elle publie notamment Une année avec mon père en 2010 puis Dans les yeux des autres en 2014, année où elle est nommée commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres. Son tout dernier roman, Vie de ma voisine, rend hommage à Eugénie Plocki, fille d’un couple de juifs polonais, tués pendant la Seconde Guerre mondiale.

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

GENEVIÈVE BRISAC (1951-) (PDF - 103.05 KO)

ECOUTER

JOANN SFAR, MASTERCLASSE DU 21 NOVEMBRE 2017

Dessinateur de BD (Le Chat du rabbin, Donjon) et réalisateur (Gainsbourg vie héroïque), Joann Sfartotalise plus de 200 titres et vient de signer un roman autobiographique, Vous connaissez peut-être. L’auteur raconte sa plongée sous l’influence d’une arnaqueuse qui sévit sur Facebook.

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

JOANN SFAR (1971-) (PDF - 173.44 KO)

ECOUTER

HÉLÈNE CIXOUS, MASTERCLASSE DU 19 DÉCEMBRE 2017

© Sophie Bassouls

Professeur, écrivain, poétesse, auteur dramatique, philosophe, et grande figure du féminisme, Hélène Cixous a publié une soixantaine de fictions et essais. Son essai Le Rire de la Méduse est considéré comme une œuvre déterminante du féminisme moderne.

Docteur Honoris Causa, elle a reçu de nombreux prix et distinctions. En 2016, elle est décorée Commandeur des Arts et Lettres et reçoit la même année le prix Marguerite Duras qui récompense l’ensemble de son oeuvre.

Dernièrement, après la Gare d’Osnabrück à Jérusalem(Galilée, 2016), elle publie Correspondance avec le Mur (Galilée, 2017), une quête de traces à la recherche d’absents, de Pondichéry à Jérusalem.

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

HÉLÈNE CIXOUS (1937-) (PDF - 333.43 KO)

ECOUTER

ÉRIC VUILLARD, MASTERCLASSE DU 16 JANVIER 2018

© Mélanie Avanzato-col

Écrivain et cinéaste, Éric Vuillard publie un premier récit, Le Chasseur, en 1999. Plus tard avec son roman épique Conquistadors sur la conquête du Pérou par Pizarro et la chute de l’Empire inca, il reçoit le Prix Ignatius J. Reilly 2010. En 2012, il reçoit encore le Prix franco-allemand Franz Hessel pour La Bataille d’Occident et Congo, puis le prix Valery-Larbaud 2013 pour les mêmes livres.

En 2008 il réalise un long métrage, Mateo Falcone, adaptation de la nouvelle de Prosper Mérimée. En 2014 avec Tristesse de la terre il est sélectionné pour plusieurs prix littéraires.

En 2017, Éric Vuillard obtient le prix Goncourt avec L’Ordre du jour où il revient sur le rôle des industriels allemands dans les agissements nazis. Une évocation assez magistrale, grinçante par endroits, des coulisses de l’Anschluss.

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

ERIC VUILLARD (1958-) (PDF - 134.91 KO)

ECOUTER

KAMEL DAOUD, MASTERCLASSE DU 6 FÉVRIER 2018

© Renaud Monfourny

Kamel Daoud est journaliste au Quotidien d’Oran où il a longtemps été rédacteur en chef et où il tient la chronique quotidienne la plus lue d’Algérie. Ses articles sont régulièrement repris par la presse française. Après un premier roman, Meursault, contre-enquête en 2013, traduit dans une trentaine de langues, Kamel Daoud rencontre un immense succès dans le monde entier et reçoit en 2015 le prix Goncourt du premier roman. Dernièrement, avec Zabor ou les Psaumes (Actes Sud, 2017), l’écrivain algérien revisite «les Mille et Une Nuits» dans une fable fiévreuse et sensuelle sur la force des textes face à la mort.

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

KAMEL DAOUD (1970-) (PDF - 74.85 KO)

ECOUTER

ÉRIC REINHARDT, MASTERCLASSE DU 20 MARS 2018

© S. Veyrié

Auteur de romans souvent sombres et satiriques centrés sur des personnages majoritairement issus des classes moyennes désenchantées, Eric Reinhardt a publié son premier livre en 1998, Demi Sommeil. Suivront Le Moral des ménages et Le Système Victoria, où se mêlent histoire d’amour et thriller économique. Eric Reinhardt reçoit un Globe de cristal d’honneur pour l’ensemble de son œuvre en 2012. Deux ans après, le prix Renaudot des lycéens 2014 lui est décerné pour son roman L’amour et les forêts, ainsi que le prix du roman France Télévisions 2014 et le prix des étudiants France Culture -Télérama 2015.

Avec La chambre des époux (Gallimard, 2017), s’inspirant de ce qu’il a lui-même vécu avec son épouse pendant qu’il écrivait son roman Cendrillon voilà dix ans, Éric Reinhardt livre ici une saisissante méditation sur la puissance de la beauté, de l’art et de l’amour, qui peuvent littéralement sauver des vies.

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

ERIC REINHARDT (1965-) (PDF - 74.27 KO)

ECOUTER

PIERRE LEMAITRE, MASTERCLASSE DU 3 AVRIL 2018

© Roberto Frankenberg / Éditions Albin Michel

Pierre Lemaitre définit ses premiers romans comme des romans noirs – Cadres noirs ou Trois jours et une vie – ou des romans policiers (la trilogie Verhoeven, Robe de marié).

En 2013, Au revoir là-haut, qui rompt avec le roman policier pour investir le genre picaresque, reçoit le prix Goncourt et rencontre un grand succès. Il a fait depuis l’objet d’une adaptation au cinéma qui a valu en février 2018 le César de la meilleure adaptation à Albert Dupontel et Pierre Lemaitre. Le romancier vient de lui donner une suite, Couleurs de l’incendie (Albin Michel, 2018).

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

PIERRE LEMAITRE (1951-) (PDF - 68.05 KO)

ECOUTER

CHANTAL THOMAS, MASTERCLASSE DU 29 MAI 2018

© Hermance Triay

Chantal Thomas est philosophe, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle, essayiste, auteur dramatique et romancière. Elle a reçu en 2014 le Grand Prix de la Société des gens de lettres pour l’ensemble de son œuvre et le prix Roger-Caillois de littérature française. Elle est l’auteur de nombreux essais, notamment sur le marquis de Sade, sur Giacomo Casanova et sur Marie-Antoinette. Elle est aussi l’auteur de nouvelles, de récits, de pièces de théâtre et de romans dont Les Adieux à la Reine (Seuil 2002), traduit en une vingtaine de langues, et pour lequel elle a obtenu le prix Femina 2002. Avec Souvenirs de la marée basse (Seuil, 2017), Chantal Thomas signe un livre bouleversant sur l’enfance et son prodigieux sentiment de liberté.

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

CHANTAL THOMAS (1945-) (PDF - 126.32 KO)

ECOUTER

MARIE DARRIEUSSECQ, MASTERCLASSE DU 12 JUIN 2018

© Hélène Bamberger

Marie Darrieussecq est née au Pays Basque. Après de brillantes études de lettres, elle publie son premier roman, Truismes. Écrivain et psychanalyste, elle a publié 18 livres aux éditions P.O.L. Il faut beaucoup aimer les hommes a reçu le Prix Médicis en 2013. En 2017, sort Notre vie dans les forêts, l’histoire d’une femme psychologue réfugiée dans une forêt qui écrit un journal et se rappelle une jeune fille qui lui ressemblait.

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

MARIE DARRIEUSSECQ (1969-) (PDF - 168.91 KO)

ECOUTER

SAISON 2016 - 2017

JEAN ECHENOZ, MASTERCLASSE DU 21 FÉVRIER 2017

Écrivain et romancier, Jean Echenoz est lauréat du prix Médicis 1983 pour Cherokee et du prix Goncourt 1999 pour Je m’en vais. Il a reçu en 2016 le Prix de la BnF pour l’ensemble de son œuvre.

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

JEAN ECHENOZ (1947-) (PDF - 204.03 KO)

ECOUTER

VOIR AUSSI

MAYLIS DE KERANGAL, MASTERCLASSE DU 6 JUIN 2017

Éditrice, romancière et nouvelliste, Maylis de Kerangal remporte le Prix Médicis en 2010 avec Naissance d’un pont. En 2012 elle obtient le Prix Landernau pour son nouveau roman, Tangente vers l’est. En 2014, son roman Réparer les vivants est récompensé d’une dizaine de prix littéraires. Il sera adapté au théâtre, puis au cinéma.

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

MAYLIS DE KERANGAL (1967-) (PDF - 83.31 KO)

ECOUTER

VOIR AUSSI

PIERRE MICHON, MASTERCLASSE DU 13 JUIN 2017

Pierre Michon s’est fait connaître en 1984 avec la parution chez Gallimard de Vies minuscules, probablement son chef d’œuvre, et a obtenu en 2009 le Grand Prix du Roman de l’Académie Française pour Les Onze.

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

PIERRE MICHON (1945-) (PDF - 71.93 KO)

ECOUTER

VOIR AUSSI

YASMINA REZA, MASTERCLASSE DU 31 JANVIER 2017

Yasmina Reza est romancière et dramaturge. Elle a obtenu le Prix Renaudot 2016 pour Babylone(Flammarion).

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

YASMINA REZA (1959-) (PDF - 85.75 KO)

ECOUTER

VOIR AUSSI

JEAN ROLIN, MASTERCLASSE DU 7 MARS 2017

© Hélène Bamberger

Écrivain voyageur, journaliste, Jean Rolin a notamment reçu le prix Albert Londres pour le journalisme en 1988 et Le prix Médicis 1996 pour son roman L’Organisation.

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

JEAN ROLIN (1949-) (PDF - 144.17 KO)

ECOUTER

VOIR AUSSI

OLIVIER ROLIN, MASTERCLASSE DU 2 MAI 2017

© Hermance Triay

L’œuvre d’Olivier Rolin, profondément mélancolique, interroge l’histoire et les utopies. Il a publié des essais et une dizaine de romans parmi lesquels Tigre en papier(2002) ou encore Un chasseur de Lion (2008). Il a publié Veracruz (Verdier) en 2016.

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

OLIVIER ROLIN (1947-) (PDF - 107.78 KO)

ECOUTER

VOIR AUSSI

JEAN-CHRISTOPHE RUFIN, MASTERCLASSE DU 18 AVRIL 2017

Jean-Christophe Rufin est voyageur, médecin, écrivain et diplomate français, membre de l’Académie française. Ancien directeur d’Action contre la faim, il a été ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie jusqu’en 2010.

En 2001, Jean-Christophe Rufin obtient le Prix Goncourt avec Rouge Brésil après avoir obtenu le Prix Interallié, en 1999, pour Asmara et les causes perdues et le prix Goncourt du premier roman et le prix Méditerranée pour L’Abyssin en 1997.

TÉLÉCHARGER LA BIBLIOGRAPHIE

JEAN-CHRISTOPHE RUFIN (1952-) (PDF - 125.4 KO)

ECOUTER

VOIR AUSSI