Les langues dans les Universités Européennes : défis et enjeux / Languages in European University Alliances: challenges and issues (Séville)

Universidad de Sevilla

2022 CEL/ELC Forum Universidad de Sevilla, les 1 et 2 décembre 2022

Les langues dans les Universités Européennes : défis et enjeux

Languages in European University Alliances: challenges and issues

Appel à communications - Call for papers

Les partenariats stratégiques entre les établissements d’enseignement supérieur de l’UE ont favorisé la création des Universités Européennes, « à savoir des réseaux d’universités au niveau de l’UE reposant sur une approche « par le bas », qui permettront aux étudiants d’obtenir un diplôme en combinant des études dans plusieurs pays de l’UE et qui contribueront à la compétitivité internationale des universités européennes» (https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universitiesinitiative).

C’est pourquoi les Universités Européennes sont l’une des initiatives phares de l’UE, qui a pour ambition de construire un espace européen de l’éducation, élaboré conjointement par des établissements d’enseignement supérieur, des organisations d’étudiants, les États membres et la Commission Européenne. Les Universités Européennes sont des alliances transnationales qui deviendront les universités de demain en promouvant les valeurs et l’identité européennes et en révolutionnant la qualité et la compétitivité de l’enseignement supérieur européen.

Les Universités Européennes seront un moteur essentiel pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et pour renforcer les liens avec le paysage européen de la recherche et de l’innovation, mais aussi avec la société et l’économie. D’ici 2025, chaque alliance aura défini une stratégie commune à long terme pour l’éducation, la recherche et l’innovation, impliquant un haut niveau d’intégration dans la coopération entre ses membres. Cette initiative permettra d’atteindre un niveau de coopération sans précédent entre les établissements d’enseignement supérieur en Europe, à tous les niveaux d’organisation et dans tous les domaines d’activité (éducation, recherche et innovation). La plupart des alliances ont une approche transdisciplinaire. Ces alliances n’ont pas de thème dominant et se concentrent sur des questions transversales pour un travail commun, par exemple sur des thèmes tels que l’éducation et la citoyenneté, la technologie numérique, l’environnement, les transformations sociétales ou la santé ; d’autres alliances se concentrent sur une spécialisation.

Dans ce scénario global, quel rôle joueront-elles les langues ?

Quels nouveaux cadres doivent être conçus (et par qui) pour la communication scientifique, le transfert de connaissances et les besoins plurilingues ?

Quelles nouvelles politiques linguistiques doivent être conçues et mises en œuvre ?

Quel sera le rôle des langues dans les stratégies des alliances universitaires pour les approches interdisciplinaires et interculturelles, tout en gardant les contextes des différentes traditions linguistiques, rhétoriques et disciplinaires ?

Le plurilinguisme sera-t-il renforcé, et dans quelles perspectives ?

Le Forum CEL/ELC se propose de réunir des contributions, des expériences et des réflexions sur le rôle des langues dans HELP (Language Policy in Higher Education), sur les stratégies de leur valorisation, sur les pratiques d’intercompréhension, sur les méthodologies et les actions de promotion du plurilinguisme. Nous invitons donc les membres et non-membres de CEL/ELC, qui participent à travers leurs universités à ces alliances, à soumettre des contributions sur le sujet.

Les résumés en français ou en anglais (500 mots maximum) doivent être envoyés à celelc@unicatt.it avant le 30 septembre 2022.

La notification de l’acceptation ou du rejet sera donnée avant le 15 octobre 2022.

Date limite d’inscription : le 15 novembre 2022.

Frais d’inscription (pour les membres du CEL/ELC ayant dûment réglé leur cotisation, les frais d’inscription sont supprimés) : • € 100 pour les présentateurs/trices • € 50 pour les participants/tes.