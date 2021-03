Mali, Bamako, Cité universitaire de Kabala, ULSHB

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)

Faculté des Lettres, des Langues et des Sciences du Langage

Département d’Enseignement et de Recherche de Lettres

Appel à communications

LES JOURNEES SCIENTIFIQUES DE L’ETUDIANT EN LETTRES (JSEL) 2021

Thème : « Littératures, langues et sociétés en débat »

Les 27 et 28 avril 2021 à la Cité universitaire de Kabala/ULSHB

Présentation

La relation entre littérature, langue et société est au cœur des études littéraires et culturelles de ces dernières années. Parallèlement, l’influence des concepts « trans- » et « inter- » sur les disciplines a donné une large ouverture à la littérature, qui entretient désormais une relation étroite avec des domaines comme la musique, le cinéma, le journalisme, l’histoire, la philosophie, la sociologie, l’anthropologie et la médecine.

Partant de ce constat, le DER Lettres souhaite inciter les étudiants à s’intéresser à cette problématique à l’occasion de la première édition des Journées scientifiques de l’étudiant en Lettres (JSEL). Dans une perspective pluridisciplinaire, ces journées scientifiques se veulent un cadre scientifique d’échanges entre étudiants en Licence (L1, L2 et L3) et en Master des universités de Bamako et d’ailleurs. Ces journées visent à interroger, sous l’angle de la conjonction et de l’hybridité, la représentation des peuples et des pratiques culturelles et linguistiques dans les littératures africaines et étrangères. Les liens entre langue, littérature et identité y seront aussi abordés. A la fin, les meilleures communications seront primées.

Modalités de soumission

Les propositions de communication (en français) sont à envoyer sur scientifiquesjournees@gmail.com au format Word (police Times new roman 12, interligne 1,5, marges 2 cm.). Elles doivent comporter le titre de la communication, un résumé de 400 mots maximum, 3 à 5 mots-clés, des références bibliographiques (10 au maximum), Nom et prénoms, email et institution de rattachement des postulants.

Récompenses

Prix spéciaux réservés aux auteurs des meilleures communications ;

Remise de prix aux Majors de promotion des Licences 1, 2 et 3 2018-2019.

Calendrier des activités

• 05 mars 2021 : lancement de l’appel à communications.

• 21 mars 2021 : date limite de réception des propositions de communication.

• 04 avril 2021 : date de notification aux auteurs des résumés retenus.

• 27 et 28 avril 2021 : Journées Scientifiques de l’Etudiant en Lettres (JSEL).

Comité scientifique

Dr Afou DEMBELE, Maître-Assistante ;

M. Mahamadi DIALLO, doctorant ;

Mme DIARRA Oumou Modibo SANGARE, doctorante ;

M. Yaya BAYOKO, doctorant ;

Mme Fatoumata TRAORE, doctorante ;

Mme Koné Lala Aiché TRAORE, doctorante ;

M. Mohamed YANOGUE, doctorant ;

M. Adama SANOGO, doctorant ;

M. Oumar S.K. DEMBELE, doctorant ;

Mme Coulibaly Kadiatou A. DIARRA, doctorante ;

M. Balla BAGAYOKO, doctorant ;

Mme Cissé Kadiatou BA, doctorante ;

M. Emile DABOU, doctorant ;

M. Issa KONTA, doctorant ;

M. Diafar ISSIAKA, doctorant ;

M. Modibo Ibrahima KANFO, étudiant en Master ;

Mme Aminata TAMBOURA, étudiante en Master ;

M. Ousmane AMBANA, étudiant en Master ;

Mme Hawa Boubacar TOGOLA, étudiante en Master.

Comité d’organisation

Le Club Lettres

Responsable

Le DER Lettres

Partenaires

Rectorat de l’ULSHB ;

Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France au Mali ;

Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU).

Contact : scientifiquesjournees@gmail.com