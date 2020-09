Les femmes illustres de l'Antiquité grecque au miroir des modernes (XIVe-XVIe s.)

Avec un Hommage à Christophe Plantin

Études réunies par Diane Cuny, Sabrina Ferrara, Bernard Pouderon

Beauchesne éd.

480 p. — EAN : 9782701022918 — 49.00 €

Le présent volume constitue les Actes du LXIe colloque international d’Études Humanistes, organisé à Tours du 2 au 5 juillet 2018 au Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR). Il s’ouvre sur un Hommage à Christophe Plantin, célèbre imprimeur de la Renaissance né dans la région de Tours dont notre groupe de recherche et cette collection portent le nom. Dans la lignée des travaux sur le transfert des savoirs qui s’est accompli de l’Antiquité à la Renaissance, le livre s’interroge sur la façon dont les femmes illustres de l’Antiquité grecque ont été perçues et réinterprétées du XIVe siècle à la fin du XVIe siècle. Divisé en quatre chapitres, l’ouvrage s’organise autour de quatre questions : quel a été le rôle de Boccace dans l’intérêt porté aux femmes grecques antiques ? Dans quelle mesure les figures mythologiques et les constructions allégoriques ont-elles été un instrument de moralisation et de christianisation de l’héritage païen ?

Comment les grandes figures poétiques comme Sappho et les personnages issus des tragédies et romans grecs ont-ils été accueillis et transformés à la Renaissance ? En quoi ces femmes grecques antiques entrent-elles en résonance avec les réflexions menées à la même époque sur le rôle et la place de la femme dans la société ? Dans une perspective résolument transversale, cet ouvrage associe analyses philologiques et littéraires, études iconographiques, recherches historiques et philosophiques.



Les auteurs : Georgios Arabatzis, Renzo Bragantini, Davide Canfora, Sergio Cappello, Diane Cuny, Anne Debrosse, Pierre Delsaerdt, Sabrina Ferrara, Paul Hoftijzer, Virginie Leroux, Maria Maślanka-Soro, Franziska Meier, Bruno Méniel, Bernard Pouderon, Giulia Puma, Maria Teresa Ricci, Massimo Scandola, Antonio Sotgiu, Richard Trachsler, Massimiliano Traversino Di Cristo, Jean-Jacques Vincensini, Paolo Viti, Claudia Zudini.

*

Sommaire

Préface



Préambule. Hommage à Christophe PLANTIN



Diane CUNY

Sous l’égide de Christophe PLANTIN



Pierre DELSAERDT

L’édition grecque dans les Pays-Bas méridionaux du XVIe siècle



Paul HOFTIJZER

The Officina Plantiniana and the beginning of scholarly printing in Leiden



Anne DEBROSSE

Éditer et publier les poétesses grecques à la Renaissance. Les choix éditoriaux de Fulvio Orsini et Christophe Plantin (1568)



Chapitre I. Autour de Boccace



Sabrina FERRARA

Quelques perspectives sur Boccace à partir des femmes grecques



Claudia ZUDINI

« Ad hostia Tiberis ex peloponeso deveniens » : les femmes illustres de l’Antiquité grecque et la translatio studii dans le De mulieribus claris de Boccace



Davide CANFORA

« Cleopatras lussuriosa » : Dalla Vita di Boccaccio alle interpretazioni moderne



Sabrina FERRARA

Les Genealogie deorum gentilium de Boccace au croisement de l’érudition et de la narration. La représentation de Pénélope et Hélène



Antonio SOTGIU

Aux sources du roman moderne : le récit de Céphale et Procris entre Boccace et Cervantès



Renzo BRAGANTINI

De claris sceletisque mulieribus. Greche e Romane a confronto nella tradizione italiana, tra Medioevo e Rinascimento



Richard TRASCHLER

L’image des femmes grecques dans les manuscrits français du De claris mulieribus. Repères codicologiques et textuels



Giulia PUMA

Les Grecques dans les enluminures des Cleres et nobles femmes (XVe s.) de Boccace : réinterprétation, hybridation, resémantisation



Chapitre II. Figures mythologiques et constructions allégoriques



Jean-Jacques VINCENSINI

Les armes, la truelle et la plume. La « mythisation » de Penthésilée dans Le Livre de la Cité des Dames de Christine de Pizan



Georgios ARABATZIS

La déesse Alétheia de Léonce Pilate à Léonardos Dellaportas



Virginie LEROUX

Les héroïnes grecques dans les constructions allégoriques de Guillaume Budé



Massimiliano TRAVERSINO DI CRISTO

Artémis et Actéon : La représentation d’un mythe grec dans l’art, la philosophie et l’histoire politique du XVIe siècle



Chapitre III. Poétesses, personnages de roman et de tragédie



Franziska MEIER

« Una giovane a paro a paro ». La redécouverte de Sappho en Italie dans les années 1350



Sergio CAPELLO

Les loyales et pudiques amours de Chariclée



Maria MASLANKA-SORO

« Più tosto a li divini, alti precetti […]mi parve da ubidir che al tuo decreto » : la reinterpretazione dell’archetipo sofocleo nella Rosmunda di Giovanni Rucellai



Diane CUNY

Clytemnestre dans l’Électre de Lazare de Baïf



Bruno MÉNIEL

Le personnage d’Hécube dans la tragédie humaniste (Nicolas Filleul, Robert Garnier, Antoine de Montchrestien, Claude Billard)



Chapitre IV. Perspective historique



Paolo VITI

Le biografie di donne greche nel Libro delle lodi delle donne di Vespasiano da Bisticci



Massimo SCANDOLA

Lucrezia Marinelli : Femmes antiques et « femmes seules » à Venise au début du XVIIe siècle



Maria Teresa RICCI

Courtisanes et dames de palais : les « exemples aussi lointains » (« Ma io non voglio cercare le cose tanto lontane »)



Bernard POUDERON

Sainte Pétronille, ou la fabrication d’une légende : des Actes de Pierre (fin IIe s.) au tableau du Guerchin (1623)