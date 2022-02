Analystes du discours, et notamment des discours littéraire et philosophiques, Frédéric Cossuta et Dominique Maingueneau ont été amenés à l’occasion de leurs travaux à élaborer ensemble une notion qui désigne les propriétés de certains discours. La science, la littérature, la philosophie et la religion seraient, selon eux, des discours constituants, caractérisés par leur faculté à se donner à eux-mêmes leur propre fondement et à constituer le fondement d’autres discours. Afin de mieux cerner les lignes de force de cette théorisation globale des discours et de leurs interactions au sein de l’espace social, nous les avons interrogés au sujet de ce concept, dans un entretien dont la captation vidéo est désormais accessible sur la chaîne Youtube du groupe MDRN : https://www.youtube.com/watch?v=tcb4f6A2V_w&t=4646s