Université de Florence

“Les deux Baptiste”

Molière et Lulli/Lully

pour les 400 ans de la naissance du dramaturge français et les 390 ans de celle du musicien florentin

Colloque international

lundi 29 novembre 2022 et jours suivants

(Le colloque se déroulera soit en présentiel soit à distance selon l'évolution de la pandémie de Covid-19)

Jean-Baptiste Poquelin/Molière naît en 1622

Jean-Baptiste Lulli/Lully était né dix ans auparavant, le lundi 29 novembre 1632 (Levi-Malvano)

En 1909, depuis l'Institut Français de la place Ognissanti, le professeur Levi-Malvano de l'Office d’Informations et d’Echanges communique à Henry Prunières qu'il a découvert la date de naissance de Jean-Baptiste Lulli. Prunières était en train de travailler au volume L’Opéra italien avant Lully et dans le cadre de ses études, il avait demandé à ce Service de chercher pour lui dans les Archives florentines des documents concernant l'état civil du musicien du Roi Soleil.

En 1632, la famille Lulli habite entre Santa Maria sul Prato et San Salvatore in Ognissanti, près du Palazzo Lenzi, bâtiment du XVIème siècle, siège actuel de l’Institut Français de Florence.

A l'occasion des 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin/Molière et des 390 ans de la naissance de Lulli/Lully, ce Colloque veut tout d’abord rendre hommage à la découverte de cet acte de naissance dans le contexte de la mission culturelle de l'Institut Français de Florence/IFF ; découverte qui, à cette hauteur chronologique est, d'un côté, à l'origine de la Section musicale de l'IFF voulue par son fondateur et premier directeur, Julien Luchaire, et dirigée par Romain Rolland et Paul-Marie Masson et, de l'autre, à la base des événements historico-biographiques qui amèneront à la future collaboration entre “les deux Baptiste” en France au cours du XVIIème siècle.

Le XXème siècle s'ouvre à Florence par l'Académie musicale en l'honneur de Lulli/Lully organisée au Conservatoire Cherubini par Riccardo Gandolfi en 1902.

C'est à Lulli/Lully que Romain Rolland, directeur depuis Paris de la Section musicale de l'IFF, consacre en ce début de siècle de célèbres pages, à l'instar de Prunières aussi, dont les textes fondateurs sur le compositeur florentin -dans le cadre plus vaste de l'œuvre musicale- se répartissent surtout entre les années 1910 et 1920. Ils atteignent leur apogée pendant les années 1930 qui voient la publication des œuvres complètes du compositeur du XVIIème siècle. Les ouvrages rédigés entre les années 1910 et 1920 abordent Lully/Lulli d'un point de vue aussi bien biographique qu'artistique.

Un regain d'intérêt général pour Lully/Lulli se produit notamment autour des années 1990, période au cours de laquelle les études et les recherches concernent d'une part les rapports entre Lully/Lulli et le pouvoir (Ph. Beaussant, Lully ou le musicien du soleil), de l'autre la mise au point documentaire, basée sur des archives, de la vie et des œuvres du compositeur (on peut penser, dans cette perspective critique et documentaire, aux écrits fondamentaux de Jérôme de La Gorce: ses études biographiques sur le musicien peuvent se situer dans le sillage de la “biographie critique” inaugurée par Prunières en personne comme contrepoids à une biographie tentée par le mythique et la fiction; il en avait été ainsi au fond pour Prunières lui-même: La vie illustre et libertine de J.-B Lully, et il en sera de même ensuite - en 2002 - pour Vincent Borel avec le roman Baptiste).

Des études essentielles à partir de la seconde moitié du XXème siècle (La Gorce, Mazouer, Forestier) et des représentations tout aussi majeures (Mnouchkine, Lazar/Roussat/Dumestre) ont mis en lumière la collaboration et/ou l'affrontement (“le duo infernal” selon V. Borel) entre les deux artistes du point de vue aussi bien historico-biographique que dramaturgique.

Bien des décennies plus tard, ce Colloque entend réexaminer les rapports, encore largement discutés, entre “les deux Baptiste” au niveau historico-biographique et dramaturgique.

À partir d’une telle focalisation quelques pistes de recherche s’avèrent possibles:

- Molière-Lully/Lulli: collaboration et/ou rivalité

- Postérité des œuvres de Molière-Lully/Lulli

- Molière-Lully/Lulli et la représentation (la parole dite, la parole chantée, la danse)

- Molière-Lully/Lulli acteurs au Théâtre (parlé et/ou chanté) et au Cinéma

- Les traductions italiennes des pièces écrites en collaboration entre les deux artistes: écriture, représentation et mise en scène

- Molière/Lully sur les scènes italiennes

- Le formes de diffusion des œuvres de Molière-Lully/Lulli en dehors du contexte théâtral

- Molière-Lully/Lulli: les deux auteurs et leurs œuvres comme instruments de diplomatie culturelle

- Adaptations théâtrales et musicales des œuvres de Molière-Lully/Lulli

- Molière-Lully/Lulli: vie publique et privée dans l'écriture biographique et fictionnelle

- Molière-Lully/Lulli et l'allégorie du baroque

- Molière-Lully/Lulli et l'orientalisme en musique

- Les grands interprètes des pièces de Molière et Lully: comédiens et metteurs en scène

- Molière/Lully et le théâtre contemporain

Ce Colloque est organisé par le Département de Lettres et de Philosophie/DILEF de l'Université de Florence, en collaboration avec le Département d'Histoire, d'Archéologie, de Géographie, d’Art et de Spectacle/SAGAS de l'Université de Florence, l'Institut Français Firenze, le Conservatoire Luigi Cherubini, et l'Association des Amis de l'Institut Français de Florence.

Comité scientifique: Barbara Innocenti (Université de Florence), Georges Forestier (Université de la Sorbonne), Jérôme de La Gorce (Université de la Sorbonne/CNRS), Renzo Guardenti (Université de Florence), Manon Hansemann (Institut français de Florence), Michela Landi (Université de Florence), Marco Lombardi (Université de Florence), Caterina Pagnini (Université de Florence), Guglielmo Pianigiani (Conservatoire Luigi Cherubini de Florence), Paolo Zampini (Conservatoire Luigi Cherubini de Florence).

Les propositions de communication d’environ 300 mots seront accompagnées par une brève présentation du proposant et seront envoyées avant le 30 juin 2021 aux adresses suivantes : marco.lombardi@unifi.it ; barbara.innocenti@unifi.it.

“les deux Baptiste”

Molière e Lulli/Lully

nei 400 anni dalla nascita del drammaturgo francese

e nei 390 dalla nascita del musicista fiorentino

Convegno Internazionale

da lunedì 29 novembre 2022

(Il Convegno si svolgerà in presenza o a distanza a seconda della situazione determinata dal Covid/19)

Jean-Baptiste Poquelin/Molière nasce nel 1622

Giovanni Battista Lulli era nato dieci anni prima, il lunedì 29 novembre 1632 (Levi-Malvano)

Nel 1909, dall’Istituto Francese di piazza Ognissanti, il professor Levi-Malvano dell’Office d’Informations et d’Echanges comunica a Henry Prunières il reperimento dell’atto di nascita di Giovan Battista Lulli. Prunières stava lavorando al volume L’Opéra italien avant Lully e in quel contesto d’indagine aveva richiesto a quell’Ufficio di ricercare per lui negli Archivi fiorentini documenti anagrafici relativi al Musicista del Re Sole.

Nel 1632, la Famiglia Lulli abita tra Santa Maria sul Prato e S. Salvatore in Ognissanti, vicino al quattrocentesco Palazzo Lenzi, sede dell’odierno Istituto Francese di Firenze.

In concomitanza con i 400 anni dalla nascita di Jean-Baptiste Poquelin/Molière, e con i 390 anni dalla nascita di Lulli, il Convegno vuole innanzitutto rendere omaggio al reperimento di questo atto di nascita nell’ambito della missione culturale dell’Istituto Francese di Firenze/IFF, reperimento che a quell’altezza cronologica è, da un lato, all’origine della Sezione musicale dell’IFF voluta dal suo fondatore e primo direttore, Julien Luchaire, e diretta da Romain Rolland e Paul-Marie Masson, e, dall’altro lato, alla base degli eventi storico-biografici che porteranno alla futura collaborazione tra “les deux Baptiste” in terra di Francia nel corso del Seicento.

Nel ‘900, il secolo si apre a Firenze con l’Accademia musicale in onore di Lulli organizzata al Conservatorio Cherubini da Riccardo Gandolfi nel 1902.

A Lulli, Romain Rolland, direttore da Parigi della Sezione musicale dell’IFF, dedica in quell’inizio secolo famose pagine, così come Prunières, i cui testi fondatori sul compositore fiorentino - nel più vasto contesto dell’opera in musica - si distribuiscono soprattutto tra gli anni ‘10 e gli anni ’20 con l’apice raggiunto negli anni ’30 che vedono la pubblicazione delle opere complete del compositore seicentesco. I testi tra il ’10 e il ’20 del Novecento affrontano Lulli/Lully sia da un punto di vista biografico che artistico.

Un ritorno generale d’interesse su Lulli/Lully si verifica in particolar modo intorno agli anni ’90 del Novecento. In quel periodo, gli studi e le ricerche sono rivolti da una parte alle relazione tra Lulli/Lully e il potere (Ph. Beaussant, Lully ou le musicien du soleil) dall’altra alla messa a punto documentaria, su basi archivistiche, della vita e delle opere del compositore (si pensi in questa prospettiva critico-documentaria agli scritti basilari di Jérôme de La Gorce: i suoi studi biografici sul musicista possono collocarsi nella scia della “biographie critique” inaugurata dallo stesso Prunières come contraltare a una biografia tentata dal mitico e dal romanzesco (così come in fondo lo era stato per il medesimo Prunières: La vie illustre et libertine de J.-B Lully, e come lo sarà successivamente - nel 2002 - per Vincent Borel con il romanzo Baptiste).

Studi epocali dal secondo Novecento al Duemila (La Gorce, Mazouer, Forestier) e performance altrettanto fondamentali (Mnouschkine, Lazar/Roussat/Dumestre) hanno messo in luce la collaborazione e/o lo scontro (“le duo infernal” di cui scrive V. Borel) fra i due artisti sia dal punto di vista storico-biografico sia dal punto di vista drammaturgico.

A distanza di molti se non di alcuni decenni, il Convegno intende riprendere in esame l’ancora ampiamente discussa relazione tra “les deux Baptiste” a livello storico-biografico e drammaturgico.

Da questo nucleo investigativo si dipartono alcune tracce di ricerca quali:

- Molière-Lulli: collaborazione e/o rivalità

- Posterità delle opere di Molière-Lulli

- Molière-Lulli e la performance (la parola detta, la parola cantata, la danza)

- Molière-Lulli protagonisti a Teatro (parlato e/o cantato) e al Cinema

- Le traduzioni italiane delle pièce scritte in collaborazione tra i due artisti: scrittura,

rappresentazione e messa in scena

- Molière e Lulli sulle scene italiane

- Modi di diffusione delle opere di Molière-Lulli al di fuori del contesto teatrale

- Molière-Lulli: i due autori e le loro opere come strumenti di diplomazia culturale

- Adattamenti teatrali e musicali delle opere di Molière-Lulli

- Molière-Lulli: vita pubblica e privata nella scrittura biografica e romanzesca

- Molière-Lulli e l’allegoria del barocco

- Molière-Lulli e l’orientalismo in musica

- I grandi interpreti delle pièce di Molière-Lulli

- Molière-Lulli e il teatro contemporaneo

Il Convegno è organizzato dal Dipartimento di Lettere e Filosofia/DILEF dell’Università di Firenze in collaborazione con il Dipartimento Storia Archeologia Geografia Arte Spettacolo/SAGAS dell’Università di Firenze, l’Istituto Francese di Firenze, il Conservatorio Luigi Cherubini, l’Associazione degli Amici dell’Istituto Francese di Firenze.

Comitato scientifico: Barbara Innocenti (Università di Firenze), Georges Forestier (Sorbonne Université), Jérôme de La Gorce (Sorbonne Université/CNRS ), Renzo Guardenti (Università di Firenze), Manon Hansemann (Institut français Firenze), Michela Landi (Università di Firenze), Marco Lombardi (Università Firenze), Caterina Pagnini (Università Firenze), Guglielmo Pianigiani (Conservatorio Luigi Cherubini Firenze), Paolo Zampini (Conservatorio Luigi Cherubini Firenze).

Le proposte di intervento, di circa 300 parole, dovranno essere accompagnate da un breve CV del proponente e inviate congiuntamente prima del 30 giugno 2021 ai seguenti indirizzi: marco.lombardi@unifi.it; barbara.innocenti@unifi.it