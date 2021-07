Les chats de Baudelaire et les rats d’archives

par Giuseppe D’Ottavi

en ligne sur en-attendant-nadeau.fr, le 16 juillet 2021.

Archives et manuscrits (8)

La chronique « Archives et manuscrits » d'en-attendant-nadeau.fr, en partenariat avec l’ITEM, s’aventure, à partir des « Roman Jakobson Papers », dans la préparation de l’article historique écrit par le linguiste avec Claude Lévi-Strauss, il y a exactement soixante ans, sur « Les chats » de Baudelaire.

Dans une « leçon de sémiotique » diffusée par la télévision italienne en 1974, Umberto Eco qualifie Roman Jakobson d’un des « grands messieurs du siècle, à côté de Bertrand Russell, Pablo Picasso ou Igor Stravinsky [1] ». À ce « monstre sacré de la sémiologie » (expression tirée de la même émission) correspondent des archives également monstrueuses : 4 m3 environ de documents de toutes sortes (manuscrits, tapuscrits, imprimés, photographies, multimédia…) couvrant l’arc entier de sa vie (1896-1982) et conservés dans les fonds des Distinctive Collections, département des manuscrits et livres rares du Massachusetts Institute of Technology de Cambridge (Massachusetts), institution au sein de laquelle Jakobson a achevé sa très riche carrière académique [2].

Parfois, la meilleure façon de s’aventurer dans une archive d’une telle opulence est de se laisser mener par le hasard. On pourrait, par exemple, se faire guider par un double anniversaire : cette année 2021 marque à la fois les 200 ans de la naissance de Charles Baudelaire et les 60 ans de l’une des études parmi les plus célèbres portant sur son œuvre, l’article sur le sonnet « Les chats » (1847) écrit à quatre mains par Jakobson et Lévi-Strauss. […]

