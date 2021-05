Les Cahiers J.-M.G. Le Clézio, n°13

"Signes et songes d’Asie"

éditions Passage(s)

ISBN : 979-10-94898-73-4

216 pages

16 €

PRÉSENTATION

Ce numéro Songes et signes d’Asie, dirigé par Gao Fang et Zhang Lu, expose les relations entre J.-M.G. Le Clézio et la Chine, le Japon, la Corée : les traces qu’ils invitent dans ses romans et nouvelles, ainsi que ses analyses sur le cinéma coréen et japonais. Il est enrichi par des poèmes de Li Bai traduits par Dong Qiang, une création de Yang Xiaomin et une chronologie des nombreux séjours de l’écrivain, invité ou enseignant en Université de ces pays qui nourrissent son imaginaire et sa relation au monde.