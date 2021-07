Les Cahiers du Tout-Monde

Revue du Centre international d'études Édouard Glissant (CIEEG) de l'Institut du Tout-Monde

N° 1 - Juillet 2021, « Présences d'Édouard Glissant »,

Éditions de l'Institut du Tout-Monde, 2021.

EAN13 : 9782491641078.

Les Cahiers du Tout-Monde émanent des travaux du Centre international d’études Édouard Glissant, fondé en octobre 2018 au sein de l’Institut du Tout-Monde. La revue vise le renouvellement du discours critique porté autour de l’œuvre de Glissant. Il s’agit autant que possible d’animer la recherche glissantienne dans une intention d’approfondissement de la connaissance de l’œuvre, tout en se gardant de l’esprit de chapelles qui mine trop souvent l’étude de la littérature.

Ces Cahiers du Tout-Monde tâchent de conserver et de prolonger l’esprit d’ouverture et de vigie qu’a manifesté Édouard Glissant tout au long de son activité littéraire et de son engagement intellectuel, en faisant nôtre l’injonction qui fut constamment la sienne, de « penser avec le monde ».

Il ne s’agit pas de s’enfermer dans le discours d’une spécialisation portée sur la pensée de Glissant, mais d’engager à son endroit les regards d’intelligibilité qui, adossés à une relecture vraie de son œuvre, devront permettre d’en souligner l’acuité et même l’urgence pour notre temps.

Ce premier numéro de la revue propose les actes sensiblement augmentés de la session 2018-2019 du Séminaire de l’Institut du Tout-Monde, qui avait été consacrée aux « Présences d’Édouard Glissant ». Des études de Corinne Mencé-Caster, Sam Coombes, Christian Uwe, Michael Wiedorn, Loïc Céry, Serge Palin et des entretiens avec Sylvie Glissant, Juliette Éloi-Blézès, Federica Matta, Jean-Pierre Salgas.

Table des matières…

Site des Éditions de l'Institut du Tout-Monde