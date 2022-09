Les Cahiers du Tout-Monde émanent des travaux du Centre international d’études Édouard Glissant, fondé en octobre 2018 au sein de l’Institut du Tout-Monde. La revue vise le renouvellement du discours critique porté autour de l’œuvre de Glissant. Il s’agit autant que possible d’animer la recherche glissantienne dans une intention d’approfondissement de la connaissance de l’œuvre, tout en se gardant de l’esprit de chapelles qui mine trop souvent l’étude de la littérature.

Ces Cahiers du Tout-Monde tâchent de conserver et de prolonger l’esprit d’ouverture et de vigie qu’a manifesté Édouard Glissant tout au long de son activité littéraire et de son engagement intellectuel, en faisant nôtre l’injonction qui fut constamment la sienne, de « penser avec le monde ».

Il ne s’agit pas de s’enfermer dans le discours d’une spécialisation portée sur la pensée de Glissant, mais d’engager à son endroit les regards d’intelligibilité qui, adossés à une relecture vraie de son œuvre, devront permettre d’en souligner l’acuité et même l’urgence pour notre temps.

Ce deuxième numéro de la revue propose tout d’abord un dossier thématique consacré aux rapports d’Édouard Glissant aux arts (des études de Géraldine Banaré, Hélène Lassalle, Jean-Luc Tamby et un entretien avec Sylvie Séma-Glissant). D’autres études critiques complètent cette livraison : des articles d’Isabelle Mullet-Blandin, Jean-Matthias Fleury et Loïc Céry.

—

TABLE DES MATIÈRES

Comité de lecture de la revue

Le Centre international d’études Édouard Glissant (CIEEG) de l’Institut du Tout-Monde – PRÉSENTATION

Loïc Céry (CIEEG de l’ITM) – Édouard Glissant et l’art : le viatique d’un long cheminement

DOSSIER THÉMATIQUE – Édouard Glissant, l’écriture et les arts

Géraldine Banaré (Université des Antilles) – Édouard Glissant et les artistes : relier les imaginaires

Hélène Lassalle (Conservatrice honoraire du Patrimoine) – Le Musée martiniquais des Arts d’Amérique

Entretien avec Sylvie Séma-Glissant (propos recueillis par Véra et Ruedi Baur) – Édouard Glissant et le musée : perspectives

Jean-Luc Tamby – Mesure et démesure du Chaos opéra

ÉTUDES CRITIQUES

Isabelle Mullet-Blandin (Université de Saint-Étienne) – Émergence de la politique de la poétique de la Relation dans Soleil de la conscience et L’intention poétique d’Édouard Glissant

Jean-Matthias Fleury (Académie de Créteil) – Glissant lecteur de Faulkner : la littérature au défi de l’histoire indicible de l’esclavage

Loïc Céry (CIEEG de l’Institut du Tout-Monde) – Tan fè tan. Édouard Glissant et le génie du créole : de la digenèse à la diglossie.