Université Libre de Bruxelles

« Les bibliothèques de compositeur·ices : pratiques de lecture et espaces dynamiques de la création musicale »

Colloque international - Université Libre de Bruxelles - 20 et 21 octobre 2022

Quelle est la place de la lecture dans les processus de création musicale ? Quelles fonctions la bibliothèque remplit-elle pour un·e compositeur·ice ? Quelle filiations, quels réseaux de savoirs se tissent au sein de la bibliothèque comme espace de travail, de réflexion, de loisir, de sociabilité ? Quel statut la musicologie confère-t-elle aujourd'hui à ces ensembles des livres lus et/ou possédés, patrimoine matériel en perpétuelle évolution, patiemment construit puis souvent dispersé ?



Le colloque international « Les bibliothèques de compositeur·ices : Pratiques de lecture et espaces dynamiques de la création musicale » organisé conjointement par le Laboratoire de Musicologie de l'Université libre de Bruxelles et la plateforme Dictéco – Dictionnaire des écrits de compositeur·ices se tiendra les 20 et 21 octobre prochains à Bruxelles.

L’appel à communication est accessible à ce lien : https://lam.centresphisoc.ulb.be/fr/evenement/les-bibliotheques-de-compositeurices-pratiques-de-lecture-et-espaces-dynamiques-de-la

Informations pratiques

Les communications auront une durée de 20 minutes.

Pour soumettre une proposition, veuillez envoyer les informations suivantes à l’adresse valerie.dufour@ulb.be (un accusé de réception vous sera adressé). Nom du·de la participant·e et affiliation(s) éventuelles Titre de la communication Résumé de la communication (entre 2000 et 3000 signes, espaces compris) Courte bibliographie Biobibliographie du·de la participant·e (max 1000 signes espaces compris)

Date limite pour les soumissions : 30 avril 2022.

Les participant·es seront appelé·es à publier leur communication dans les actes du colloque.

Comités scientifique et organisateur



Peter ASIMOV (Cambridge University & LaM-Université libre de Bruxelles)

Fauve BOUGARD (Doctorante, aspirante FNRS, LaM - Université libre de Bruxelles)

Laurence BROGNIEZ (Professeure, Philixte - Université libre de Bruxelles)

Angela Ida DE BENEDICTIS (Professeure et Conservatrice, Bâle, Paul Sacher Stiftung)

Mélanie DE MONTPELLIER D’ANNEVOIE (Docteure, Université libre de Bruxelles)

Nicolas DONIN (Professeur, Université de Genève)

Valérie DUFOUR (Professeure, LaM - Université libre de Bruxelles et Maître de recherche FNRS)

Aurore FLAMION (Doctorante, EHESS – Université libre de Bruxelles)

Christopher MURRAY (Professeur, LaM - Université libre de Bruxelles et CNSMDP) Emmanuel REIBEL (Professeur, ENS Lyon et CNMSDP)

Alessandra Carlotta PELLEGRINI (Rome, Fondation Scelsi)

Christophe PIRENNE (Professeur, Université de Liège)

Marie-Gabrielle SORET (Conservatrice, Bibliothèque nationale de France)

Joanna STARUCH-SMOLEC (Doctorante, aspirante FNRS, LaM - Université libre de Bruxelles)