L'équipe PARVIS recrute un ou une chargée de projets culturels

CDD de 5 mois à partir de janvier 2022 (statut ingénieur d'étude basé sur la grille indiciaire ITRF)



Les activités principales



Assurer le support organisationnel et apporter des conseils aux équipes internes du projet dans la réalisation des évènements scientifiques

Assurer l’animation du carnet de recherche : rédaction d’articles, mises à jour des pages, annonce d’évènements scientifiques

Élaborer une stratégie de communication et de valorisation de la recherche

Faire des recherches bibliographiques et réaliser la vérification des références scientifiques dans le cadre de la préparation de manuscrits

Servir d’appui aux travaux éditoriaux de préparation des publications

Évaluer le contexte et les enjeux pour proposer une solution adaptée

Activités et enjeux des missions



Informations complètes: https://parvis.hypotheses.org/2781

Date limite d'envoi des candidatures (CV et lettre de motivation): 27 décembre 2021



Début du contrat : 10 janvier 2022



Contact: Carmen Husti (carmen.husti[@]univ-eiffel.fr)