Im Fachbereich II: Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften der Universität Trier ist im Fach Romanistik für das Aufgabengebiet Romanistik, Fachteil Sprachpraxis zum 01.10.2021 folgende Stelle unbefristet zu besetzen:

Lehrkraft für besondere Aufgaben, Fachlehrer/in für Französisch (m/w/d) (Französische/r Muttersprachler/in, 50 v.H. E 13 TV-L)

Zu den Aufgaben gehören insbesondere die selbstständige Durchführung von Lehrveranstaltungen im Bereich der Sprachpraxis im Fach Romanistik im Rahmen von bis zu 8 SWS sowie die damit verbundenen Betreuungsaufgaben.

Einstellungsvoraussetzungen sind

a) ein mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master oder gleichwertig nach Bewertung durch die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen -ZAB) im Bereich Französisch als Fremdsprache

b) eine hauptberufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren und sechs Monaten nach dem Hochschulabschluss nach a)

c) Französische Sprachkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau

d) Unterrichtserfahrung in der Sprachpraxis an einer Hochschule im In- oder Ausland

Tätigkeiten: Unterrichten u.a. von Grammatik, Phonetik, Civilisation, Übersetzung vom Deutschen ins Französische und Übungen zur mündlichen und schriftlichen Kompetenz sowie Vorbereitung und Durchführung von Lehr- und Examensveranstaltungen.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die Universität ist bestrebt, die Zahl ihrer Wissenschaftlerinnen zu erhöhen und fordert diese nachdrücklich zu einer Bewerbung auf.

Ihre Bewerbungen auf Deutsch oder auf Französisch (mit Lebenslauf, Zeugniskopien und einer Liste der bisherigen Lehrveranstaltungen) richten Sie bitte per E-Mail (in einer PDF-Datei) bis zum 08.06.2021 an die Geschäftsführerin des Faches Romanistik, Frau Prof. Dr. Folke Gernert, 54286 Trier, E-Mail: gfrom@unitrier.de.