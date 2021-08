À lire sur la republiquedeslivres.com, le blog de P. Assouline:

Légumes des jours

Maintenant que les librairies ont été officiellement décrétées « commerces essentiels » au même titre que les épiceries, on va y pénétrer avec sérieux comme on le ferait d’une institution. Ce serait dommage car les libraires risqueraient de perdre leur humour et leur ironie, eux qui en ont tant entendu. Des perles d’inculture, ils n’ont qu’à se baisser pour en ramasser. Mais comme le client est roi, ils ne les partagent la plupart du temps qu’avec les collègues. Ou exceptionnellement dans un livre. Le cas de Shaun Bythell qui a un jour racheté « The Bookshop » à Wigtown pour en faire vingt ans plus tard la plus importante librairie de livres d’occasion d’Ecosse. Son Petit traité du lecteur (155 pages, 12 euros, Autrement) propose une ingénieuse et désopilante taxinomie à la Linné de ses clients.

Il les classe par genres (Homo peritus ou l’expert, Homo qui desidet ou le flâneur …) et sous-catégories (Homo odiosus ou le raseur, Conjux vexatus ou le conjoint qui s’ennuie…). Il faut croire qu’il vise juste puisque ses observations, toutes de dérision, d’humour et de finesse, se révèlent d’une portée universelle. Ses bipèdes monomaniaques en quête de livres introuvables et bon marché sont peut-être écossais mais on a les mêmes en France. D’où la saveur de son petit livre bourré d’anecdotes. Il est si complet que je m’y suis trouvé : genre Cliens perfectus ou le client parfait, sous-catégorie Homines normales (inutile de traduire, vous m’avez reconnu) ; il est si ouvert d’esprit qu’il n’est pas fixé sur un titre, qui ne marchande pas et qui est rare. […]

Lire la suite…

(Illustr.: la bibliothèque personnelle d'Umberto Eco, à Milan)