Angers - Lycée Henri Bergson

Le travail

Dans le cadre du programme de préparation aux concours d’entrée dans les grandes écoles, le Lycée Henri Bergson d’Angers, organise une journée d’étude universitaire sur les œuvres au programme le :

MARDI 24 JANVIER 2023

Programme de référence :

Thème général « Le travail »

1. La Condition ouvrière, Simone Weil – Gallimard, collection Folio Essais, 2002, n° 409, à étudier comme suit :

« L'usine, le travail, les machines » (pages 49 à 76 et 205 à 351), sans : « Journal d'usine » (pages 77 à 204) ; avec : « La condition ouvrière » (pages 389 à 397) et « Condition première d'un travail non servile » (pages 418 à 434).

2. Par-dessus bord (version hyper-brève), Michel Vinaver - Éditions Actes Sud - réédition poche 2022.

3. Géorgiques, Virgile - Traduction de Maurice Rat - Éditions Flammarion, collection GF.

Journée d’étude pluridisciplinaire (lettres, philosophie, études théâtrales, etc.)

Les intervenants disposeront de 30 minutes de communication, à destination des étudiants de première et deuxième années des sections scientifiques (Math sup et Math spé), pour présenter une des œuvres, un aspect de l’une des œuvres ou bien pour proposer une étude comparée des œuvres, à partir de l’entrée imposée par le programme officiel « Le travail ».

Merci d’envoyer vos propositions de communications, titre + 1 page de présentation problématisée à lorine.bost@gmail.com, avant le 15 octobre 2022. Réponse du comité scientifique le 30 octobre.

Les frais de déplacement (tarif SNCF en France métropolitaine) et le repas du mardi midi seront pris en charge par l’établissement.

