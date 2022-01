Lublin, Pologne

Les rédacteurs de la revue Annales UMCS sec. FF vous invitent à soumettre des textes aux deux numéros à paraître en 2022.



Thème principal : Le temps dans la littérature et la langue.





L’année 2022 est pour Annales UMCS sec. FF une année dans laquelle nous célébrons le 40e anniversaire de l’existence de la revue, ce qui nous fait naturellement réfléchir sur le passé, le présent et l’avenir. Par conséquent, nous aimerions proposer le temps en tant que sujet principal des articles publiés dans les deux numéros de la revue qui vont paraître en 2022. La réflexion sur le temps imprègne la littérature, accompagne également les chercheurs en langues, joue un rôle important dans la culture. La perception du temps, sa relativité, et en même temps l’impossibilité de se libérer des limites de la temporalité est une partie importante des discussions qui ont été menées pendant des siècles et qui se focalisent sur la condition humaine, ainsi que la place et la signification de l’homme dans le monde.



Un excellent chercheur, Ryszard Przybylski, évoquant les réflexions philosophiques sur la nature de nos relations avec le temps, qui sont à la source de la conscience moderne et réflective, notait à la fin du XXe siècle : « L’humanité ne peut être séparée de son historicité » (Conte de fées. Essai sur la vieillesse, Varsovie 1998, p. 12). Dans ce contexte, ce qui nous interpelle, c’est de comprendre si le temps et la temporalité de l’existence humaine, mais aussi les façons de conceptualiser et de narrer le temps et l’histoire, continuer à rester dans la sphère d’influence des notions culturelles existantes et des mécanismes linguistiques, ainsi que des approches théoriques et philosophiques. Ou bien les traces de « temporalité » se manifestant dans le langage et la littérature révèlent-elles une vision différente de la relation entre l’humanité et l’historicité que celles que nous connaissons ? Par conséquent, nous nous intéresserons aux approches méthodologiques qui tentent de décrire les expériences du temps, de l’histoire ou de la mémoire.



Il y a des années, Małgorzata Czermińska soulignait que le temps est l’une des questions les plus controversées de la recherche littéraire, car « il peut se référer soit à un concept philosophique qui peut être lu à partir d’un texte, soit à une catégorie constructive, en fonction des propriétés sémantiques du message linguistique. L’idée philosophique du temps, exprimée dans l’œuvre, et la structure temporelle de cette œuvre définissent deux sphères du problème, qui exigent une distinction précise car elles sont liées par des liens étroits, bien que souvent cachés » (Pamiętnik Literacki, 1969, n° 4). Compte tenu de cette diversité interne du problème, nous proposons comme point de départ un catalogue ouvert de questions à discuter:



- le passage du temps (vanitas),



- la mémoire et l’oubli,



- l’expérience et l’histoire vivante,



- la post-mémoire et la littérature,



- les mondes imaginés et conçus,



- la futurologie,



- la structure temporelle et l’idée du temps,



- les conceptions métaphoriques du temps en polonais et en langues étrangères,



- la catégorie du temps dans des langues spécialisées,



- les façons de conceptualiser/exprimer le temps en polonais et en langues étrangères,



- l’image du temps dans le langage familier et scientifique,



- les composantes lexicales, morphologiques et syntaxiques de la catégorie du temps,



- la métaphorisation du temps,



- le codage temporel dans le langage.





Nous voulons ouvrir une discussion sur les questions liées au temps dans les textes littéraires et utilitaires (par exemple, dans le cas de la communication Internet), ainsi que dans le langage, dans la perspective synchronique et diachronique. Nous nous intéresserons également aux façons de rechercher, de commenter et de valoriser les phénomènes liés au temps.





Nous vous invitons à envoyer des textes consacrés à la thématique du temps dans le sens le plus large du thème.



Date limite d’envoi des articles 1 : 28 février 2022 (publication prévue juin-juillet)



Date limite d’envoi des articles 2 : 30 avril 2022 (publication prévue novembre-décembre)



Nous acceptons les textes en anglais, français, espagnol, russe, allemand, italien et en polonais.