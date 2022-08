Belo Horizonte MG Brésil

Les déplacements, les appropriations et les hybridations, enfin, les recyclages et les remplois, constituent des traits distinctifs d’une partie importante des productions culturelles, au moins dès le début du XXIème siècle. Dans la littérature comme dans le cinéma, on perçoit des pratiques et procédés qui visent à réélaborer, remployer, modifier, transcrire, arranger par la répétition. Plusieurs notions, dont l’adaptation, la rémédiation, la convergence ou l’intermédialité, ont été développées afin de saisir ces opérations caractéristiques de la modernité tardive.

Les expérimentations littéraires qui traversent le XXème siècle des écrivains de la modernité dont James Joyce à Manuel Puig, les courants de l’avant-garde artistique des années 1920 et 1960, de créateurs non-conformistes comme Jean-Luc Godard, Marguerite Duras ou Peter Greenaway, l’appropriation de la part d’un médium des procédés d’autre médium (par exemple : le théâtre cinématographique de Robert Lepage), ainsi que des adaptations scéniques ou cinématographiques non conventionnelles exemplifient cette pratique de répétition qui rompt avec la pensée de l’identité (Deleuze).

Ainsi, des transferts, emprunts, échanges ou recyclages qui s’opèrent dans l’adaptation littéraire et filmique, ou littéraire et scénique, ainsi que des pratiques, comme le found footage, employé dans le cinéma godardien sont des exemples que se configurent comme un processus de réélaboration.

Les notions issues des théoriciens dont Irina Rajewsky, Werner Wolf, Lars Elleström, Jay D. Bolter et Richard Grusin, André Gaudreault et Philippe Marion, Henry Jenkins, entre autres, sont pertinentes, elles invitent à une réflexion sur les pratiques médiatiques. Par exemple, les frontières très minces entre le théâtre et le cinéma dans un film de Lars Von Trier (Dogville); les rapports entre le cinéma et la photographie chez les documentaires d’Agnès Varda, les rapports entre l’image et les archives, les mots et l’image chez Godard; dans la littérature, les emprunts chez l’oeuvre de Marguerite Duras, ainsi que l’appropriation chez l’oeuvre d’Enrique Vila-Matas, se présentent comme des exemples de la répétition en tant que processus dans les l’oeuvres.

Nous invitons donc les chercheuses/chercheurs à proposer des communications en privilégiant la répétition comme axe de réflexion autour des pratiques médiatiques entre littérature, cinéma et théâtre.