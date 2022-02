Les études visuelles ont transformé le champ des sciences humaines en introduisant de nouvelles perspectives d’analyse interdisciplinaires pour penser la culture visuelle: étude des dispositifs de vision, anthropologie de l’image, intermédialité. Dans Littérature et cinéma. La culture visuelle en partage (Peter Lang), Ludovic Cortade et Guillaume Soulez proposent un ensemble de contributions qui invitent à penser les rapports entre le cinéma et la littérature à travers le prisme de la culture visuelle. S'y trouvent abordées les relations entre littérature occultiste et lanterne magique, le paradigme visuel chez Stendhal, le role des revues littéraires des années 1910, la visualité dans la poésie moderniste française des années 1920, la mise en page des films dans les collections littéraires, l’origine littéraire du glamour hollywoodien. Étudiées sous cet angle, les oeuvres de Jean Epstein, Marguerite Duras, Roland Barthes, Jean-Philippe Toussaint, Marie Etienne, Alain Robbe-Grillet, Spike Lee et Roberto Saviano, ainsi que les « vidéopoèmes » de Jérôme Game, apparaissent aussi comme les révélateurs et les creusets d’une relation évolutive entre littérature et cinéma.

L'ouvrage forme dyptique avec Penser l’espace avec le cinéma et la littérature, supervisé par les mêmes auteurs. Les deux volumes s’inscrivent dans la nouvelle série "Studies in Film & Literature Cultures" consacrée à l’étude des rapports entre le cinéma et la littérature au sein de la collection "Film Cultures" de Peter Lang. Fabula vous invite à lire l'introduction de ce second ouvrage…

(Illustr.: La Chute de la Maison Usher de Jean Epstein, 1928)