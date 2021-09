Craiova (Roumanie)

LE POUVOIR DU RIRE - RIRE DU POUVOIR

HUMOUR, DISCOURS ET POLITIQUE

Colloque international présentiel*

organisé par

l’Université de Craiova (Roumanie)

avec le concours de l’AUF (à confirmer)

de l’Inalco et de l’Université de Lyon 2

les jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022

Quelle attitude adopter face à l’absurde ou à l’interdit ? Réflexe naturel d’autodéfense, la dérision permet de questionner la condition humaine et de réhabiliter la dignité collective. Arme fatale contre le cynisme, la sottise, la langue de bois et la censure, l’humour démasque l’arbitraire, brise les idoles et s’attaque aux tabous.

Certes, une telle thématique permet d’évoquer tout naturellement l’extraordinaire richesse des blagues à résonance politique qui proliféraient à l’Est dès la période stalinienne, jusqu’à la chute de l’URSS, produisant un exorcisme collectif à travers Tirana et Moscou, de Berlin à Bucarest.

Cependant, notre colloque ne se contentera pas de se pencher sur le folklore urbain des pays d’Europe centrale et orientale où la revanche de l’esprit populaire circulait bien souvent sous les manteaux, s’inscrivant dans la culture de la dissidence, du non-dit et des messages codés, entre révolte et résignation.

Nous sommes ouverts à toute aire géographique et culturelle et à tout contexte politique et historique afin d’examiner les modes d’expression et les procédures de transmission du rire, agent par excellence de la subversion, face à des sociétés aveuglées, soumises et écrasées, sans négliger la dialectique subtile entre contestation et régulation, entre appropriation linguistique et contrôle social.

Qui et à quelles conditions peut divertir ? Éveiller la conscience des gens ? Contester et résister en se moquant de la médiocrité et de la cruauté des dirigeants ? Être drôle dans un régime autoritaire, que cela signifie-il ? Naviguer entre censure, interdictions et tabous, se rallier à l’idéologie officielle et ne pas dépasser les lignes rouges établies par le pouvoir ?

Ce projet nécessite de s’interroger sur la place particulière qu’occupe l’humour face à la rhétorique simpliste du populisme fondé sur l’opposition entre le peuple (flatté) et l’élite (fustigée). De même, un tel ensemble de questionnements permet d’aboutir à une réflexion sur la manière dont l’humour peut jouer pleinement son rôle dans les sociétés qui se disent ouvertes et démocratiques.

L’humour est un savoir partagé : il implique un sentiment d’appartenance à un groupe dont les membres renforcent leur cohésion en se reconnaissant à travers un rire commun, souvent hermétique, qui véhicule notamment les configurations locales du dominant et du dominé. Le discours humoristique, dont la spécificité doit être recherchée dans la relation singulière qui se noue entre producteur et récepteur d’humour, se distingue comme un puissant vecteur de stéréotypes.

L’ambition de ce colloque est de contribuer à nourrir le débat sur les rapports entre pouvoir et dérision, en tenant compte du spectre large des pratiques et des mécanismes de domination et d’insubordination. Il croisera les regards d’historiens, d’anthropologues, de sociologues, de linguistes, de didacticiens, de traducteurs, de spécialistes en science politique, en arts plastiques et en littérature, travaillant sur des corpus et contextes variés.

Le colloque vise à réunir à la fois des enseignants-chercheurs confirmés et des doctorants.

Le colloque est organisé conjointement par

Laboratoire STUDITrans, Faculté des Lettres, Université de Craiova

École doctorale « Alexandru Piru », Université de Craiova,

le CeRLA (Centre de recherche en linguistique appliquée), laboratoire de l’Université de Lyon 2, et

le laboratoire PLIDAM (Pluralité des Langues et des Identités : Didactique, Acquisition, Médiations) rattaché à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Paris).

Ce colloque est censé être la première étape d’un cycle de réflexions autour d’un projet de recherche favorisant les échanges transdisciplinaires et incluant des aires géopolitiques aussi diverses que possible.

*

Responsables scientifiques du colloque

Mme Cristiana Teodorescu, Professeur, Université de Craiova

M. Thomas Szende, Professeur, Plidam, Inalco

M. Stéphane Valter, Professeur, CeRLA, Lyon 2

M. Ardian Marashi, MCF, Cree, Inalco

*

Membres du comité scientifique :

M. Peter Stockinger, Professeur, Vice-président Recherche, Plidam, Inalco, France

Mme Frosa Bouchereau, Professeur, Directrice, Ecole doctorale, Plidam, Inalco, France

M. Ardian Marashi, MCF, Cree, Inalco , France

M. Laurent Gautier, Université de Bourgogne, Dijon, France

M. Bruno Paoli, Professeur, ICAR, Lyon 2, France

Mme Marie Anaut, Professeur, CRPPC, Lyon 2, France

Mme Daniela Dinca, Professeur, Université de Craiova, Roumanie

Mme Cecilia Mihaela Popescu, Professeur, Université de Craiova, Roumanie

Mme Anda Radulescu, Professeur, Université de Craiova, Roumanie

Mme Felicia Dumas, Université « Alexandru Cuza », Iasi, Roumanie

Mme Sonia Berbinski, Université de Bucarest, Roumanie

Mme Monica Vlad, Université « Ovidius », Constanta, Roumanie

Mme Mirela Pop, Université technique, Timisoara, Roumanie

Mme Irina Babamova, Professeur, Université de Skopje, Macédoine

Mme Tamar Gagoshidze, Professeur, Université Grigol Robakidze, Géorgie

Mme Marinela Petrova, Professeur, Université Sts Cyrille et Méthode, Veliko Tarnovo, Bulgarie

Mme Mojca Schlamberger Brezar, Professeur, Université de Ljubljana, Slovénie

M. Ján Drengubiak​, Maître de conférences HDR, Université de Prešov, Slovaquie

M. Witold Ucherek, Maître de conférences HDR, Université de Wrocław, Pologne

Mme Márta Kóbor, Maître de conférences, Université de Pécs, Hongrie

Mme Zsuzsa Simonffy, Maître de conférences HDR, Université de Pécs, Hongrie

M. Ivan Jovanović, Professeur associé, Université de Niš, Serbie

M. Nikola Bjelić, Maître de conférences, Université de Niš, Serbie

M. Stefan Çapaliku, académicien, Institut de Linguistique et de Littérature, Tirana, Albanie

Mme Mona Sabry, Professeur, Université d’al-Azhar, Le Caire, Egypte

M. Essam Abdel Fattah, Professeur, Université de Helwan, Le Caire, Egypte

M. Smaïl Kouttroub, Professeur, Université de Mohamed V (IURS), Rabat, Maroc

*

Membres du comité d’organisation :

M. Thomas Szende, Professeur, Plidam, Inalco, France

Mme Cristina Birsan, Inalco, France

Mme Cristiana Teodorescu, Professeur, Université de Craiova, Roumanie

Mme Daniela Dinca, Professeur, Université de Craiova, Roumanie

Mme Oana Adriana Duta, Professeur, Université de Craiova, Roumanie

Mme Monica Tilea, Professeur, Université de Craiova, Roumanie

Mme Valentina Radulescu, Professeur, Université de Craiova, Roumanie

Mme Emanuela Ciolacu, doctorante, Université de Craiova, Roumanie

Mme Paulica Militaru, doctorante, Université de Craiova, Roumanie

Mme Elly Caciu, doctorante, Université de Craiova, Roumanie

*

La langue du colloque est le français. Les propositions seront soumises à l’adresse électronique suivante : colloquehumouretpolitique@gmail.com au plus tard le 1er décembre 2021.

Chaque proposition de communication devra inclure les informations suivantes :

FORMULAIRE A RENVOYER à l’adresse électronique colloquehumouretpolitique@gmail.com

AU PLUS TARD LE 1er DECEMBRE 2021

Prénom NOM

M. / Mme

Titres / fonctions ;

Rattachement universitaire / institutionnel

Adresse personnelle, numéros de téléphone

Adresses électroniques de l’intervenant

Titre de la communication

Résumé de la communication

(250 mots maximum)

La notification d’acceptation sera envoyée aux auteurs avant le 15 janvier 2021.

Dès confirmation de votre inscription, nous vous enverrons des informations pratiques :

« Arrivée à Craiova » ;

« Informations sur la ville et l’université » ;

« Liste des hôtels recommandés » ;

« Programmes culturels » ; etc.

Les frais de déplacement et de séjour sont à la charge des participants.

Une publication sera prévue.

Contact pour toute information : Cristiana Teodorescu, cteodorescu05@yahoo.fr, Thomas Szende, szendethomas@gmail.com, Cristina Birsan, cristina.birsan@inalco.fr

Adresse du colloque : Université de Craiova, 13, rue A.I. Cuza, Craiova, code postal 200585 Roumanie

*

sauf dégradation de la situation sanitaire