Le poème cinématographique : trois questions à Fabienne Beaudeau

par Gérard Noiret (en ligne le 14 avril 2021)



Jusqu’à maintenant, le monde de l’audiovisuel s’est peu occupé de poésie, et quand il l’a fait c’est en confondant ses nécessités avec les spécificités du poème. Réfléchir au fait que celui-ci puisse exister comme spectacle, ce n’est pas le soumettre aux lois de la « société du spectacle ». Fabienne Beaudeau, après avoir collaboré plus de vingt-cinq ans à la production de films et de téléfilms, a créé en 2011 Nouvelles Perspectives Productions, pour qu’existent, selon le vœu de Jean-Luc Godard, des images susceptibles de « changer la vie ».

Vous avez eu l’idée de renouveler la vogue des petits formats qui, à la télévision, précèdent des émissions très regardées comme les journaux télévisés. Qu’entendez-vous par « poème cinématographique » ?

J’ai imaginé une collection de films de 3’30’’, « Place Ô poètes », dédiée aux 275 millions de locuteurs de la langue française sur les cinq continents. J’ai travaillé avec Francis Combes pour aller à la découverte du langage poétique de poètes marquants, bien vivants, femmes et hommes, français et étrangers, de langue française. La poésie et le cinéma sont liés par la puissance et la richesse de leur imagination, cette même imagination qu’évoquait Soupault en 1925 dans sa conférence « L’esprit nouveau et les poètes » : « le cinéma est un serviteur tout dévoué à la disposition de l’imagination de la poésie ». Le temps de la concision d’un poème, le poète à l’image, sa voix en « in » ou en « off », devient l’interprète de ses propres mots, de ses propres vers, dans une histoire dont il est le héros. La parole intime du poète devient ainsi encore plus partageable, et libère toute son humanité. […]

Lire la suite sur en-attendant-nadeau.fr…