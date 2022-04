Revue Estudios Románicos, Universidad de Murcia, Espagne

Appel à contributions : Le plurilinguisme dans les littératures romanes

Argumentaire :

Deleuze a écrit qu’« un grand écrivain est toujours comme un étranger dans la langue où il s’exprime, même si c’est sa langue natale. A la limite, il prend ses forces dans une minorité muette inconnue, qui n’appartient qu’à lui. C’est un étranger dans sa propre langue, il taille dans sa langue une langue étrangère et qui ne préexiste pas » (1993).

Néanmoins cette langue devient d’autant plus étrangère, lorsque l’écrivain se voit forcé à l’emploi du plurilinguisme, pour des raisons politiques (exil, expatriation, etc.), ou à l’adoption d’une langue autre que sa langue maternelle ou sa langue natale.

Phénomène discursif, sociologique et politique, le plurilinguisme a suscité de nombreux débats, colloques et publications. Lise Gauvin a déjà mis en avant que l'écrivain plurilingue est condamné à penser la langue et sa relation aux langues, sa conscience métalinguistique constituant un lieu privilégié de réflexion (2004). Le plurilinguisme cristallise, de manière remarquable, les pulsions des écrivains, dont l’“hétérotopie" (Foucault, 1967) et la “paratopie” (D. Maingueneau, 2004) ne seraient engendrées que dans la création littéraire même. Il convient de rappeler que le monolinguisme aurait été, paradoxalement, l’exception au sein des littératures romanes, le plurilinguisme étant le phénomène le plus commun.

La mondialisation et les phénomènes actuels d'hybridation des langues sont en train de menacer la survie de certaines langues minoritaires, et, par corollaire, de saper leur production littéraire. Pourtant l’emploi du plurilinguisme ne fait que tresser des liens entre les diverses littératures du monde en nourrissant l’échange des cultures.

Les derniers événements, reliés à l’accélération des migrations et de la pandémie (COVID19), invitent à réfléchir sur le phénomène actuel du plurilinguisme dans les littératures romanes du XX et XXIe siècles. Il est intéressant de se pencher sur la manière dont l'écrivain.e exprime sa condition plurilingue dans le texte aujourd'hui : quelles sont les stratégies discursives dont il sert-il à l’heure actuelle dans son travail de création?

Comment son inconscient se cristallise-t-il dans son écriture ? Ce phénomène discursif est-il la cristallisation métaphorique de son état paratopique ou mental ? Ou en revanche cherche-t-il à “dédramatiser les conflits linguistiques” (R. Grutman, 2005) par le biais de ce phénomène ? Comment l'écrivain se propose-t-il de résoudre cet espace de tension littéraire et politique au sein du plurilinguisme ?

Dans le cadre de cet appel, nous voudrions privilégier les axes suivants, mais cette liste est loin d’être exhaustive :

-Multilinguisme dans la littérature de l’immigration.

-Politiques du multilinguisme.

-Métalangage et plurilinguisme.

-Nouvelles stratégies humanistes dans le plurilinguisme littéraire.

-La conscience métalinguistique dans le plurilinguisme.

-Diglossie littéraire et migration.

-Plurilinguisme et politiques linguistiques.

-Le plurilinguisme et la survie des langues.

-Traumatisme et multilinguisme.

-Genre et plurilinguisme.

-Identité, altérité et plurilinguisme.

-Plurilinguisme et littératures francophones, hispanophones, lusophones, etc.

Les articles en français, espagnol, italien ou autre langue romane sont à adresser à la revue Estudios Románicos, au plus tard le 15 septembre 2022. La publication du dossier paraîtra en 2023.

Tous les articles envoyés devront être soumis à une évaluation en double aveugle.

Dossier coordonné par Maribel Peñalver Vicea (UA) et Cheryl Toman (EEUU)

Indexation: https://revistas.um.es/estudiosromanicos/about