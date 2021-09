Tissemsilt-Algérie

Le personnage historique dans le texte littéraire : entre l'esthétisme et la réalité

Depuis toujours, le texte littéraire essaie de décrire la réalité historique. Cette pratique scripturale est, certes, de l'ordre du fictionnel mais elle peut aussi se lire comme une représentation symbolique du monde : « La littérature est l’expression de la société » (Bergez, Barberis, De Biasi, Marini, Vallency, 1990 : p 125)

Le personnage est un élément clé du paysage romanesque. Il participe à la construction du sens et permet au critique littéraire d'avoir une grille spéciale de lecture et d’analyse: «Un personnage est donc le support des conservations et des transformations sémantiques du récit, il est constitué de la somme des informations données sur ce qu’il est et sur ce qu’il fait.» (Hamon, 1998 : p 20)

Pour sa part, le personnage historique est un indice d’une rencontre entre le vécu et le conçu. Il prend et reprend souvent de nouvelles formes et occupe des places particulières dans les différentes productions littéraires : « … met à égalité le roman et l’histoire : ils réintègrent le roman comme famille, et tels des aïeuls contradictoirement célèbres et dérisoires, ils donnent au romanesque le lustre de la réalité, non celui de la gloire : ce sont des effets superlatifs de réel. »(Barthes, 1968 : p. 109).

Dans la littérature algérienne, nous pouvons remarquer ce fait à travers des textes majeurs. Dans le roman Loin de Médine, Assia Djebar a proposé une description minutieuse de l'entourage féminin du prophète Mohamed. Les protagonistes historiques jouent, tout au long de ce texte, un rôle important dans la circulation du sens : « La richesse diaprée du texte d’origine, son rythme, ses nuances et ses ambigüités, sa patine elle-même, en un mot sa poésie, seul vrai reflet d’une époque, a éperonné ma volonté d’Ijtihad » (Djebar, p 08)

De même, Le livre de l'Emir de Wacyni Laaraj ou La dernière nuit de l'Emir d'Abdelkader Djamaï, eux, laissent se dessiner deux portraits mutuels de la figure mythique du prince Ibn Mahieddine. Qu'il soit par le biais de langue arabe ou celui de la langue française, les deux écrivains algériens retracent le parcours détaillé et le plus singulier de cette figure historique.

À la lumière de ces textes, il nous semble évident de nous demander :

 Comment se manifeste le personnage historique dans le texte littéraire ?

 Quelle est la finalité attendue de l'insertion d’un personnage historique dans la littérature ?

Ces questions nous donnent l’occasion à inviter les chercheurs dans le domaine du discours littéraire à nous rejoindre pour élargir les possibilités de traitement de ce sujet.

Nous rappelons à notre public scientifique que les articles seront acceptés dans les cinq langues :

 La langue française

 La langue arabe

 La langue anglaise

 La langue allemande

 Langue espagnole

Modalités de réception :

Veuillez nous faire parvenir votre article (maximum 5000 mots) ainsi qu’une courte notice biographique incluant votre nom, votre affiliation, votre adresse email et un résumé d’environ 150 mots avec cinq mots-clés en langue source et en anglais avant le 30 décembre 2021 à l’adresse suivante : hichembelmokhtar2014@gmail.com

