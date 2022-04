Initié par un groupe de chercheurs en études théâtrales, emmené notamment par le regretté Christian Biet, le programme de numérisation des Registres de la Comédie-Française touchera bientôt à son terme : depuis sa fondation en 1680, la Comédie-Française conserve en effet des registres journaliers détaillant recettes, dépenses et distributions. Le projet RCF intègre aussi un corpus de critique théâtrale relatif à la programmation de la Comédie-Française, et des propositions pédagogiques articulant recherche, médiation et création.

Aujourd'hui, c'est l'ensemble du patrimoine de la Maison de Molière qui est proposé en ligne sur le Portail La Grange : plus de 100000 notices et 22000 images, dont des maquettes de décors, des "conduites de garçon de théâtre", des manuscrits de rôles ou de souffleurs… Outre les fonctions propres d'une base de données documentaires, le site invite à se glisser dans la peau d'un costumier pour découvrir la documentation sur laquelle il travaille, ou encore chercher des informations sur sa comédienne favorite… On peut aussi laisser le catalogue décider pour nous, pour découvrir au hasard les objets insolites qui composent le patrimoine de la Comédie-Française.