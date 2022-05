Ce 12e numéro du Paon d'Héra désire honorer le mythe de Tristan et Isolde en inscrivant les recherches dans une perspective d’histoire des idées et des représentations. Présentant des sources puisées en amont et en aval de l’opéra romantique de Wagner, ce livre a le mérite d’approcher la légende par les truchements littéraire et musicologique, scénographique et cinématographique. Dans ce sillage, les auteurs de Tristan et Isolde: de l’aube au crépuscule – mythes, musiques, scènes et films ont réuni – en dehors des rapports visant Wagner et Debussy – les figures sœurs que sont Éros et Thanatos, la Nuit et le Jour, le Bien et le Mal, la Musique et le Silence, les Lumières et les Ténèbres…

SOMMAIRE

Préface par Àlex Ollé, Un cercle infini de questions et de réponses

Tristan et Isolde, du mythe à Wagner

Autour de la nuit dans Tristan et Isolde de Wagner et Pelléas et Mélisande de Debussy : entre profondeur et transparence

Pelléas et Mélisande - un hommage à Tristan ?

Tristan et Isolde après Wagner

Citer : de l'usage de Tristan de Wagner au cinéma

Tristan und Isolde à Bayreuth depuis 1951 : d'un monde complice à un monde hostile

Bibliographie

Biographie des auteurs