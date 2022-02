Mise en ligne sur Cairn du numéro 19 de Corps, revue interdisciplinaire (Éd. CNRS) où retrouver le dossier « le nu en scène » ; il est composé de :

« La nudité érotique en scène. Vers une éroscénologie générale » Pierre Philippe-Meden et Philippe Liotard

« Aspects du nu shakespearien » Jean-Pierre Richard

« La Halle aux antiques de Mannheim, ou le pouvoir subversif de la sculpture de nu en Allemagne dans les années 1760-1770-1780 » Marc Cluet

« Le savoir-danser Duncan, une voie intérieure à la découverte du naturisme » Isabelle Nameche

« Le nudisme et son art… » Julien Wolga

« Ernst Ludwig Kirchner : le nu comme la base de tous les arts plastiques! » Franck dit Bart

« Spectateurs mis à nu et dispositifs d’interaction sur les scènes de théâtre : la nudité partagée comme émergence d’une communauté » Chloé Lavalette

« Dénuder la marionnette. Effeuiller le réel jusqu’à son démembrement » Shirley Niclais

« Strip-tease au Japon Nu érotisé, codes culturels et représentations sociales du féminin » Sacha Demazy

« Nudité et performance décolonisée : quand la sur-exhibition du corps ravisé fait voler en éclats l’éroticolonie » Sylvie Chalaye, Pénélope Dechaufour

Le dossier « nu en scène » co-dir. par Pierre Philippe-Meden et Philippe Liotard est précédé du dossier « Quels naturisme, quelles nudités » co-dir. par David Lorenté et Xavier Riondet, suivi de « Pharmakôn. Corps et mondes empoisonnés » co-dir. par Julien Bondaz et Michèle Cros puis de « Corps en résistance » co-dir. par Éric Perera et Guillaume Vallet.

L’ensemble des dossiers sous la co-dir. Bernard Andrieu et Gilles Boëtsch est consultable sur Cairn :

https://www.cairn.info/revue-corps-2021-1.htm.