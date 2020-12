Le métadiscours

Études réunies parArselène Ben Farhat,

Éditions Med Ali, coll. "LARIDIAME", 2020.

EAN13 : 9789973335760.

Le métadiscours permet à l’énonciateur de revenir sur le déjà-dit afin de l’expliciter, de l’analyser, de le rectifier, de le reformuler et d’éliminer à l’avance certaines erreurs d’interprétation. Inscrit dans les œuvres littéraires, le métadiscours est ainsi la marque d’« une auto-observation » dans les activités d’énonciation assurant la lisibilité du texte et sa bonne réception. Il est également la manifestation d’une « auto-réflexion » introduisant non seulement un discours portant sur les règles de fonctionnement du discours mais également une réflexion sur la création littéraire, sur son statut, ses fonctions, ses affres, ses limites et ses échecs.

Le présent ouvrage se propose d’explorer les multiples potentialités d’analyse qu’offre la notion du métadiscours qui est encore aujourd’hui de nature polymorphe, mal définie, souvent confondue avec le métalangage bien qu’elle soit incontournable dans l’analyse textuelle. C’est pourquoi elle interpelle à la fois les linguistes, les stylisticiens, les littéraires et les sémioticiens. Pour ces chercheurs, le métadiscours est un lieu idéal d’analyse, d’expérimentation et de renouvellement. Il est, pour l’énonciateur, une source d’interrogation sur soi, sur son statut de locuteur créateur et sur ses rapports avec l’altérité et le langage.

Table des matières

Avant-propos

Le métadiscours : l'auteur en observateur et commentateur de son discours

Arselène BEN FARHAT

Qu'est-ce que le métadiscours ?

La méradiscursivité en question : quelques repères théoriques et méthodologiques

Othman BEN TALEB

Le métalangage : un concept aux contours flous

Hafedh SFAXI

Le discours comme objet du métadiscours

Les manifestations métadiscursives dans Bombard de Guy de Maupassant : aspects spéculaires

Nesrine AMRI

Du métalinguistique au métadiscursif : une esthétique en élaboration chez Guy de Maupassant

Arselène BEN FARHAT

Écrire pour dénuder le discours : l'influence du métadiscours voltairien

dans Le Docteur Héraclius Glooss (1875) de Maupassant

Laure HENRI-GARAN

Métadiscours, "Méta-phonie" dans le roman-mémoire : l'exemple de Marivaux

Sameh BEN LAKHAL

La métalepse narrative, relais d'un métadiscours dans Le Roman comique de Scarron

Ola BOUKADI

Enjeux de la métalepse dans La lenteur et La fête de l'insignifiance de Milan Kundera

Afifa ZAGHOUANI

La Honte d'Annie Ernaux : une poétique de la parenthèse et du métadiscours

Frédérique COLETTE

La fascination du métadiscours dans l'œuvre de Richard Millet

Nour El Houda BEN NEJMA

Le paratexte métadiscursif

Le regard de Loaisel De Tréogate sur trois de ses romans : Valmore, Florello, Dolbreuse

Françoise GEVREY

Le métadiscours dans le Napoléon Apocryphe de Louis-Napoléon Géoffroy-Château

Mohamed ANIS ABROUGUI

La Titrologie ou le discours métadiscursif chez Rétif de la Bretonne

Sophia BEZINE

Le métadiscours ou comment créer l'image du héros dans Élias Wildmanstadiux de Théophile Gautier

Salsabil GOUIDER

Les didascalies dans le théâtre de Samuel Beckett comme métadiscours auctorial : l'exemple d'Acte sans parole 1

Aymen DEGACHI

La voix métadiscursive

Thésée d'André Gide : le mythe du labyrinthe ou la métatextualité déguisée

Meriem AHMED

L'Adoration perpétuelle ou le narrateur au miroir

Florence GODEAU

Métadiscours et pensée de la liberté dans les écrits de Gilbert Naccache

Mohamed CHAGRAOUI

Barbey d'Aurevilly : critique au cœur de l'intime ? La question du métadiscours dans Les Mémoranda

Malek KHBOU

L'amour, la fantasia d'Assia Djebar : quand l'écriture se fait blessure

Raoudha ALLOUCHE

Un énoncé métadiscursif mystificateur : la mort de l'auteur dans Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb

Imen KACEM

Les fonctions du métadiscours en régime ironique dans les nouvelles de Mérimée

Marie-Odile OGIER-FARES