"Le masque et la plume". Intertextualités spéculatives dans les œuvres d’André et de Simone Schwarz-Bart, en amont et en aval (revue Relief)

L’équipe de rédaction de RELIEF vous invite à proposer des articles pour un dossier thématique rédigé par Kathleen Gyssels et Odile Hamot, qui paraîtra en décembre 2021.



Le numéro sera essentiellement consacré aux intertextualités spéculatives (ou diffuses), tant en amont qu’en aval, qui nourrissent et prolongent l’œuvre d'André et Simone Schwarz-Bart : il s’agira donc non seulement de démontrer les influences variées des auteurs/romans/poèmes sur les romans d’André et de Simone Schwarz-Bart mais également de mettre en lumière l'influence schwarz-bartienne sur les écrits d’auteurs ayant publié après eux. Le numéro, pluri­théma­tique, accueillera également des réflexions consacrées à l'écriture associative et à la relation conjuguée dans l'œuvre co/signée ; des articles répondant aux questions du gender (de quel(s) sexe(s) sont les écrivains schwarz-bartiens, l’identité genrée) ; mais encore des études portant sur les romans d’anticipation (in nexus) et sur l’œuvre posthume : défis et réception intra et extra muros et présence des auteurs dans les théories antillaises.

Au total, le numéro voudra ainsi illustrer non seulement la grande variété des horizons culturels et des traditions littéraires (juives et non juives) et artistiques (peintures, musiques) qui nourrissent l’œuvre, mais également la richesse des empreintes laissées par André et Simone Schwarz-Bart sur la littérature des Caraïbes (françaises) et des Guyanes.

Ce numéro de RELIEF acceptera des articles critiques en français ou en anglais dans une ou plusieurs des perspectives mentionnées. Les propositions fondées sur une approche trans­nationale ou comparatiste (y compris en dehors de la francophonie) seront particu­lièrement appréciées.

*



Date limite pour l’envoi des propositions : le 1er mai 2021. Les auteurs des propositions retenues devront soumettre l’article complet (5000 à 8000 mots) avant le 1er septembre 2021.

Merci d’envoyer une proposition d’environ 300 mots, accompagnée d’une brève notice biographique, à revuerelief@gmail.com.



RELIEF est une revue internationale évaluée par les pairs qui s'adresse à des chercheurs ainsi qu’à d’autres lecteurs intéressés dans le domaine de la littérature et la culture françaises du moyen âge jusqu'à nos jours.