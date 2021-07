Moknine - Université de Monastir-Tunisie

Appel à participation

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Tunisie)

Université de Monastir

Institut Supérieur des Langues Appliquées – Moknine

Pour la commémoration du XX° anniversaire de l’ISLA-Moknine

Et en partenariat avec le Collectif associatif CURA

Colloque International :

Le marginal : Texte et contexte

The marginal : Text and context

الهامش: النص والسياق

La notion de marge et son paradigme (marginal, marginalité, marginalisation, marginalisme et autres désignations relevant de termes synonymiques ou presque) ont pris, à l’époque contemporaine, une dimension importante et ont connu une évolution caractérisée. Plus spécifiquement, « marginal » s’est donc développé aussi bien en tant qu’adjectif qu’en tant que substantif.

Pour qualifier quelque chose ou quelqu’un, marginal revoie ainsi à l’idée de positionnement et de comportement relationnel induisant les idées de « dans la marge », « à la périphérie externe », « en inconformité » ou « de faible importance ». Mais en tant que nom, il a tendance à s’imposer dans le cadre de la sociologie pour désigner une « personne vivant ou se situant en marge d’un groupe social déterminé ou plus généralement de la société dans laquelle elle vit » (Cnrtl).

Il serait difficile de soutenir que la marginalité est un fait des temps modernes, tout au plus peut-on croire que la conscience qu’on en a est devenue plus cruciale, plus criante et peut-être aussi plus clairement conçue par la pensée conceptuelle et plus fréquemment exprimée par la création littéraire et artistique. C’est dans cette mouvance académique, intellectuelle et culturelle que l’Institut Supérieur des Langues Appliquées de Moknine (Université de Monastir), en partenariat avec le collectif associatif CURA (Culture-Université-Recherche-Associations), organise un colloque inaugural du programme de commémoration du XX° anniversaire de l’institut autour du thème :

Le marginal : Texte et contexte

On se doute bien que sans une restriction méthodologique du champ d’exploration, de réflexion et d’analyse de la notion du marginal (qui concerne la philosophie, la psychologie, la sociologie, les arts, la communication, la littérature, la médecine, l’économie, etc.), on risquerait d’affecter la cohérence du cadre d’une pensée articulée dans un colloque limité dans le temps et dans ses perspectives envisagées. Aussi les organisateurs ont fait le choix de considérer ce colloque comme le premier volet des études sur le marginal et d’envisager, probablement, un second volet dans un colloque de clôture du programme du XX° anniversaire, après l’évaluation de ce premier volet.

Ainsi, il est suggéré de consacrer le colloque d’octobre 2021 sur « Le marginal : texte et contexte » aux axes de réflexion suivants :

1 – Une séance inaugurale de définition et de conceptualisation

2 – Un volet consacré à la littérature

3 – Un volet consacré aux arts plastiques et au cinéma

4 – Un volet consacré à la société (communication, interactions)

ANNONCE

Le marginal : Texte et contexte

Colloque organisé par l'ISLA-Moknine « Institut Supérieur des Langues Appliquées à Moknine – Université de Monastir – Tunisie), et le Collectif associatif CURA [Culture-Université-Recherche-Associations : Acam ; Qca ; Brachylogia, Cireb, AC-Isla-Moknine, Ureb, ATL (?), etc.]

Du lundi 11 octobre au mercredi 13 octobre 2021, à Moknine (Tunisie).

Adresse :

Responsables : Wided Dhraïef (coordinatrice) et Mongi Lassoued

LIEU

Moknine- Tunisie

DATES

Lancement de l’appel : 05 juillet 2021

Date limite de réception des propositions de communication : 31 juillet 2021

Réponses du comité scientifique : 17 août 2021 (au plus tard)

Réception d’un premier état des textes des communications (sur word) : Samedi 25 septembre 2021

Publication des Actes : Juin 2022.