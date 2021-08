Le discours mystique entre Moyen Âge et première modernité. Tome III. L’institution à l’épreuve

Sous la direction de Véronique Ferrer, Marie-Christine Gomez-Géraud et Jean-René Valette

Honoré Champion, collection "Mystica", 2021

*

EAN13 : 9782745355973.

692 p., broché, 15,5 x 23,5 cm.

75 €

*

Du XIIe siècle au seuil des Lumières, le discours mystique s’offre comme un carrefour dont l’intelligibilité se déploie autour de quatre pôles pour former ce que P. Gire nomme un carré mystique. Après le langage (2019), le sujet (2019), et avant la révélation (à paraître), ce volume s’attache au pôle de l’institution religieuse, qui se caractérise à la fois par sa force de transmission et par sa capacité de contrainte. Cette dualité interne explique la relation paradoxale qui unit les mystiques à la religion instituée, entre contestation et subordination. La réflexion collective menée ici entend reconsidérer ce rapport propre à n’offrir d’autre voie pour le sujet que la dissidence ou sa neutralisation par le corps ecclésial. L’institution est aussi le lieu où se fonde la mystique, où elle se réinvente.

Véronique Ferrer est professeur à l’université Paris Nanterre, spécialiste de la littérature des réformes (XVIe-XVIIe siècle). Marie-Christine Gomez-Géraud est professeur émérite à l’université Paris Nanterre, spécialiste de la littérature de pèlerinage au XVIe siècle et de la Bible de Castellion. Jean-René Valette est professeur à la Sorbonne, spécialiste des liens entre littérature des XIIe-XIIIe siècles et histoire des idées. Outre une introduction, le volume rassemble vingt-six contributions rédigées par Jean-Robert Armogathe, Denis Crouzet, Gilbert Dahan, Jacques Dalarun, Marion de Lencquesaing, Sylvio Hermann De Franceschi, Pierre-Antoine Fabre, Nicolas Fornerod, Frédéric Gabriel, Antoinette Gimaret, Cédric Giraud, Marie-Christine Gomez-Géraud, Marie-Pascale Halary, Patrick Henriet, Yves Krumenacker, Françoise Laurent, Guy Lobrichon, Marielle Mazzocco, Élisabeth Pinto-Mathieu, Alain Rauwel, Antoine Roullet, Daniela Solfaroli Calmilloci, Werner Verbeke, Marc Vial, Catherine Vincent.

Table des matières