En 1959, l’éditeur Georges Lambrichs créait la collection « Le Chemin » chez Gallimard. Il y accueillit jusqu’en 1992 les textes de JMG Le Clézio, Christian Bobin, Michel Chaillou, Georges Perros, Jean Starobinski, Jacques Réda, Gérard Macé, Jean-Marie Laclavetine... Pourquoi « Le Chemin » ?, avait demandé Gérard Macé à l’éditeur : « Parce que le chemin continue », avait simplement répondu Georges Lambrichs, exprimant là qu’il y avait un présent et un avenir pour une littérature de fiction et de critique libre et créative.

"Ce Chemin est aujourd’hui le nôtre : même si nos chères librairies et nos bibliothèques de quartier sont temporairement fermées, la fiction n’est pas assignée à résidence. Elle continue à se lire et s’écrire. Auteurs et lecteurs n’ont rien cédé de ce territoire ouvert à l’invention, domaine d’évasion et de ressaisissement. La littérature est vivante ; et nous en aurons besoin demain, quelles que soient les voies qui seront les nôtres. L’espoir et la création feront partie commune.

Nous avons donc décidé de redonner vie au « Chemin », durant le temps que durera encore le confinement.

Ainsi, plusieurs fois par semaine durant cette période de crise pandémique, « Le Chemin » publiera sous forme numérique, des textes de fiction brefs et inédits d’écrivains contemporains, sans lien direct avec les dramatiques circonstances.

Ces textes seront proposés gratuitement aux lecteurs, soit en téléchargement sur le présent site ou sur tous les sites des libraires, soit par abonnement (envoi d’un mail).

Ensemble et confinés, solidaires contre l’épidémie, pour les malades, les soignants et les travailleurs, pour nous tous."

