Latin et latinité dans l’œuvre d’André Gide

sous la direction de Stéphanie Bertrand, Paola Codazzi et Enrico Guerini

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque gidienne, 2020

EAN : 9782406101574

210 p. — 23,00 €

Le volume se propose de questionner deux aspects de la « latinité » gidienne : celui de sa langue et celui de sa pensée. Le débat politico-idéologique sur le latin et la latinité qui a agité le tournant du XIXe-XXe siècle se traduit en effet chez Gide sur un plan éthique, esthétique et stylistique.

