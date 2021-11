Avant Propos de Hadj Miliani

"Si on le regarde sans dogme, le littéraire participe ainsi,

manifestement, aux opérations générales de qualification

qui font le tissu de la sociabilité." — Alain Viala



Cet ouvrage se propose de prendre en compte le développement de

la production littéraire algérienne de langue française et son

intégration dans le circuit mondial des lettres à travers des lectures

axées sur l’hétérogène et le diffus.

À l’observation, tout concours à attester la complexité des formes

et des mélanges que la production récente donne à lire. On y décèle

entre autres de nouvelles postures ainsi que des modèlements et

des articulations esthétiques originales. Des renouvellements sont

également à l’ordre du jour en termes de thématiques et de

nouvelles manières d’aborder l’univers de la fiction. Comme le

démontrent certaines des études ici c’est ainsi que le dispositif par

lequel est appréhendé l’ordre du monde au niveau symbolique et

créatif va démultiplier les points de vue et varier les angles

d’approche. Les œuvres singulières présentes dans le champ

littéraire algérien témoignent évidemment d’une vraie dynamique

mais induisent aussi des questionnements plus ouverts et

contrastés.

Les contributions dans ce volume mettent à l’œuvre diverses

approches dans une perspective de close reading qui validerait

ainsi la problématique de l’hybridité et de la déconstruction. Et

ceci à propos d’œuvres contemporaines et récentes qui sont le fait

d’hommes et de femmes au demeurant foncièrement singuliers par

leurs parcours et leur projet littéraire. Les contributeurs ayant

manifestement choisi le parti de « la littérature déconcertante »

selon la typologie proposée par Viart , les auteurs étudiés ici

offrent une palette très ouverte entre auteur consacré (Boudjedra),

écrivains reconnus (Sansal, Bachi, Maïssa Bey) et nouvelles

tonalités distinguées par le milieu littéraire (Lakhrous, Meddi,

Haidar, etc.).

C’est toute l’originalité de cet ouvrage d’avoir fait le pari d’offrir

pour une grande part des lectures d’auteurs et d’œuvres en

construction mais qui s’inventent des parcours inattendus :

« Jeunes, ces littératures défient non seulement la traditionnelle

sécularisation et l’opposition entre avant-garde et tradition,

puisqu’elles obéissent à des rythmes temporels différents, tout à la

fois plus lents et plus rapides, voire à contretemps pour ne pas dire

syncopés ; mais par leur déterritorialisation et par leur circulation,

elles échappent également au réflexe cartographique qui régit

encore les distinctions entre littératures nationales ou tout

simplement entre centre et périphérie. »

Bien que le caractère hybride soit par essence un des fondements

même du roman depuis son émergence (Bakhtine), il se formalise

dans la production littéraire algérienne récente avec plus de force

et une détermination comme l’étudient ici Triki, Benachour et

Benzid. Hybridité générique, textuelle et historique forment une

espèce de matrice révélatrice d’investigations fécondes (Leulmi,

Sari-Mohamed Leila, Bouanane). L’intime et le social forment une

armature complexe pour révéler la dynamique de certaines œuvres

que surdéterminent tracés mythiques et allocution prédictive (Rey

Mimoso-Ruiz, Belkaid, Mecherbet).À travers le pôle de l’ailleurs

géographique et linguistique se dit la riche complexité de la

rencontre avec l’Autre (Amrouche). Cependant la singularité des

auteurs et des œuvres est mise en perspective au regard d’un

parcours (Chawki Amari), d’une mouvance (la diaspora) ou d’un

état psychique (Griche, Fatmi, Latifa Sari-Mohammed). La

problématisation théorique et analytique plus globale est présente

et se déploie d’une manière critique assumée (Tebbani, Ben

Brahim) apportant maints arguments et propositions pour nourrir le

débat sur la production littéraire algérienne actuelle.

Cet ensemble de contributions ne vise pas à l’exhaustivité pour

couvrir l’ensemble des aspects du champ éditorial littéraire

algérien actuel. Mais il réactive la réflexion critique, offre de

nouveaux questionnements et révèle surtout des œuvres, des

auteurs et des pistes de recherche qui sont la preuve de la réelle

dynamique d’une production qui s’approprie de nouveaux

territoires créatifs.

