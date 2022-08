L'argent et les cadeaux dans le Roman de la Rose et ses adaptations médiévales (Congrès Médiéval International 2023, Leeds)

Leeds

Avec plus de trois cents manuscrits et fragments existant encore à ce jour, le Roman de la Rose peut être considéré comme l'un des textes vernaculaires les plus réussis du Moyen Âge européen. En outre, des traductions et des adaptations du poème ont survécu en anglais, italien et néerlandais.

Lors d'une session au Congrès Médiéval International de Leeds 2023, nous aimerions examiner les thèmes de l'argent et des cadeaux dans le Roman de la Rose et comment ces idées ont été reçues dans ses traductions médiévales, ses adaptations et les co-textes (les textes environnants dans les miscellanies).

La plupart des communications à Leeds soient en anglais et nous acceptons également les communications en français. Au CMI de Leeds, les communications durent 20 minutes et sont suivies d'une discussion de 10 minutes.

Veuillez envoyer un résumé de 100 mots, ainsi qu'une courte biographie, à hanne.jaeken@kuleuven.be avant le 15 septembre 2022.

N'hésitez pas non plus à envoyer vos questions à la même adresse électronique.

Nous nous réjouissons de votre participation!

Hanne Jaeken (KU Leuven) & Anne Reynders (KU Leuven)