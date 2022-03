L'Année rabelaisienne. 2022, n° 6 varia

sous la coordination de Nicolas Le Cadet

Sommaire

Avertissement / Foreword 15

IN MEMORIAM

Guy Demerson, comme « feu parmy les brandes » 19

Hommage à Barbara C. Bowen 27

« PASSANS PAR QUELQUES PREZ,

OU AULTRES LIEUX HERBUZ ».

RABELAIS ET LA BOTANIQUE /

RABELAIS AND BOTANY

Nicolas Le Cadet, Myriam Marrache-Gouraud

et Romain Menini

À l’école de Rhizotome /

In Rhizotome’s school 35

Romain Menini

Théophraste dans la bibliothèque de Rabelais /

Theophrastus in Rabelais’s library 51

Caroline Petit

La réception du traité des Simples

de Galien au temps de Rabelais /

The reception of Galen’s treatise on Simples in Rabelais’s time 71

Marie Cronier

Un manuscrit de Dioscoride

entre les mains de François Rabelais /

A Dioscorides manuscript in the hands of François Rabelais 93

Claude La Charité

Rabelais et l’énigme philologique de la graine d’alkermès /

Rabelais and the philological mystery of kermes dye 111

Philippe Selosse

Sous le patronage de Rhizotome, du Couillon

au Pantagruélion. Enjeux nomenclaturaux

et officinaux des plantes chez Rabelais /

Under the patronage of Rhizotome, from Couillon to Pantagruelion. Nomenclature and medicinal issues with plants in Rabelais 139

Paul J. Smith

Traduire l’érudition botanique

de Rabelais (xvie-xviie siècles) /

Translating Rabelais’s botanical erudition

(sixteenth to seventeenth centuries) 173

Adrien Mangili

« Soiez plus faciles à croire ».

Les herbes magiques du Quart livre à l’épreuve de la fiction /

“Soiez plus faciles à croire”.

Magical herbs from the Quart livre face the test of fiction 189

Dominique Brancher

« Mais quelle mousse l’a picqué ? »

La botanique tantrique de Rabelais /

“Mais quelle mousse l’a picqué ?” Rabelais’s tantric botany 203

Jean-Pierre Dupouy

Comment Panurge se conchia de safran d’Hibernie

ou le mot de la fin dans le Quart livre de Rabelais /

How Panurge covered himself in Hibernian saffron

or the last word of Rabelais’s Quart livre 227

Raphaële Garrod

Rire jaune – l’énigme du safran au finale du Quart Livre.

Du jeu philologique à la satire politique /

“Rire jaune”–The saffron enigma at the end

of the Quart Livre. From philological game to political satire 245

Myriam Marrache-Gouraud

Salades, tartes et confitures.

Les plantes « habillées » par la cuisine rabelaisienne /

Salads, pies, and jams. Plants “dressed up” in Rabelaisian cuisine 269

Nicolas Le Cadet

Les plantes médicinales dans l’œuvre de Rabelais /

Medicinal plants in the works of Rabelais 293

MISCELLANÉES / MISCELLANIES

Vanessa Glauser

Dialogues des morts ou dialogues moraux.

Les commentaires de Lucien et le chapitre xxx de Pantagruel /

Dialogues of the dead or moral dialogues.

Lucian’s commentaries and chapter 30 of Pantagruel 317

Mireille Huchon

Les monumentales énigmes de Gargantua /

Gargantua’s monumental enigmas 329

Bernd Renner

« Ne clochez pas devant les boyteux ».

La rhétorique satirique de l’éducation dans Gargantua /

“Limp not before the lame”.

The satirical rhetoric of education in Gargantua 347

Raphaël Cappellen

Rabelais ramoneur de vieilles cheminées farcesques /

Rabelais, sweeper of old farcical chimneys 361

Lionel Piettre

Guillaume du Bellay polumètis /

Guillaume du Bellay the polumetis 373

Christophe Clavel

Le Sieur Mistanguet, plaisant épigone de Rabelais ? /

The Sieur Mistanguet, an amusing epigone of Rabelais? 393

ANNOTATIUNCULÆ

Olivier Pédeflous

La provenance oubliée de la célèbre lettre

de Rabelais à Budé (1521).

Épistolographie humaniste et histoire des collections /

The forgotten provenance of the famous letter

from Rabelais to Budé (1521).

Humanist epistolography and the history of collections 425

Claude La Charité

Qui est « Megan the Astronomer » ? À propos d’une

référence cryptique de l’almanach rabelaisien de 1536 /

Who is “Megan the Astronomer”?

On a cryptic reference in the 1536 Rabelais almanac 431

Romain Menini

16 : un hiéroglyphe de Panurge ? /

Sixteen : Panurge’s hieroglyph? 435

Raphaël Cappellen

Rabelais en Normandie. L’imprimeur du Cinquiesme livre,

sans lieu, de 1565 (NRB 55) /

Rabelais in Normandy. The printer of the Cinquiesme livre

of 1565, no location noted (NRB 55) 439

CHRONIQUES / CHRONICLES

Comptes rendus / Book reviews 449

FANFRELUCHES / FRIGGLEFRAGGLES

In nomine Rami

Vaste programme /

An ambitious project 463

Résumés/Abstracts 469

