Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Sousse, Sousse- Tunisie

Appel à communication



L’Université de Sousse



La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse



& l’UR Anthropologie, domaines, savoirs et perspectives (AnTeSaPer)



Organisent un colloque international







Langue, discours, cognition et formes culturelles en interaction





Sousse, les 24-26 novembre 2022



Argumentaire



Le langage et la grammaire sont déterminés par de nombreux aspects qui s’enchevêtrent : structure de la phrase, sémantique, sens, perception, cognition, processus de communication, cotexte et contexte, usage etc. C’est dans cette perspective que les progrès réalisés dans le domaine des sciences cognitives et de l’analyse du discours au cours des dernières décennies ont contribué au renouvellement des approches théoriques dans les domaines de la linguistique moderne.



Par conséquent, les recherches en sciences du langage ont depuis dépassé les amalgames régnant auparavant dans les domaines phonologiques et dans les recherches portant sur le sens à travers les nombreuses variétés des formes langagières. Elles ont ainsi soumis à l’analyse les composantes sémantiques véhiculées par les structures langagières et syntaxiques.



Dans cette perspective, la recherche du sens est mise en rapport avec la place du calcul sémantique par lequel les cognitivistes expliquent le fonctionnement du langage en reliant le dire aux principes conceptuels qui commandent le cerveau humain. Ils invoquent d'autres critères qu'ils pensent ne pas pouvoir exclure de la dichotomie sens –langage.



De leur côté, les analystes du discours se sont également préoccupés d'aborder la production langagière au-delà de la linguistique de la phrase faisant intervenir l’extralinguistique ou les conditions de production de chaque prise de parole dans la saisie du sens de tout énoncé. Dans cet ordre d’idées, sont pris en compte dans l’interprétation du sens l'interférence des savoirs des interlocuteurs, le rapport à l'autre et au monde, les représentations, les instances énonciatives, l’énonciation et l’interlocution ...



Ainsi, la nouvelle tendance des approches linguistiques a permis un approfondissement de la connaissance non seulement de la langue, mais aussi des activités de l'esprit, de ses perceptions complexes et de ses interactions avec tout ce qui l'entoure. Cela a créé diverses formes culturelles dont le croisement enrichit davantage la pensée humaine.



De ce point de vue, nous cherchons dans le cadre de ce colloque à comprendre l'impact des recherches appartenant au champ de la linguistique, de l'analyse du discours et de la cognition sur les études scientifiques modernes et les cultures jusqu’à en révolutionner les perceptions traditionnellement liées au sens, que ce soit dans le domaine de la sémantique linguistique ou de celui des sciences cognitives.



Axes des contributions



Pour ce faire, nous proposons d’aborder la problématique selon les axes suivants, tout en restant ouverts à toute autre proposition :



- La relation langage, cognition et formes culturelles



- Le rapport entre la linguistique cognitive et la linguistique culturelle



- Analyse du discours, culture et représentations



- L’analyse du discours entre linguistique systémique et cognition



- Les fondements conceptuels qui génèrent les formes culturelles



- La conception du patrimoine à la lumière des approches cognitives et de l’analyse du discours









Comité d’organisation : Fathia Daoues, Leila Ben Hamed, Sonia Bouchareb, Sami Hochlaf, Riadh Mathlouthi, Rim Zelfani, Maroua Zitoun, Seif Rebhi



Comité scientifique : Mohamed Bouattour (Professeur), , Radhouen Briki (MCF), Chokri Rhibi (MCF), Ezeddine Bouhlel (MCF), Ammar Azouzi (MCF)







Dates importantes :



Lancement de l’appel à communication : mai 2022



Date limite de soumission des projets de communication : 30 juin 2022



Réponse du comité scientifique : 30 août 2022



Date du colloque : jeudi 24-samedi 26 novembre 2022.







Projets à soumettre à :



- ammarazouzi.flshs@gmail.com