Un carnet partagé pour la Fabrique du numérique

Un tout nouveau portail sur l’édition numérique, l’innovation éditoriale et l'actualité du livre vient d’être lancé. Le carnet de la Fabrique du numérique est produit par Littérature québécoise mobile – pôle Québec. Majoritairement basée à l’Université Laval à Québec, l’équipe collabore aussi avec d’autres intervenants et intervenantes du monde de la création et de l’édition numérique.

Qu’est-ce donc que la Fabrique du numérique ? C’est un événement dont la deuxième édition, qui a eu lieu en 2020, regroupait des maisons d’édition, des artistes et des membres de la communauté universitaire pour réfléchir au livre de demain. La Fabrique était coorganisée par René Audet, directeur de Littérature québécoise mobile – pôle Québec, par Véronique Fontaine, directrice des éditions Fonfon et par Christiane Vadnais, écrivaine et responsable de la recherche et développement aux Éditions Alto.

Au terme des échanges, plusieurs constats sont ressortis, dont l’importance de développer la formation et la littératie numérique de toute la chaîne éditoriale. Le comité organisateur concluait : « La formation est le nerf de la guerre pour conduire les éditeurs à investir le secteur numérique avec clairvoyance et dans un objectif de rentabilité des projets. »

« Par formation, nous n’entendions pas seulement une formation académique ou appliquée. Le cerveau des équipes éditoriales doit devenir imaginatif d’un point de vue technologique », explique René Audet, aussi professeur à l’Université Laval en littérature. Le numérique permet des fonctionnalités, des esthétiques, des poétiques jusque-là impossibles à réaliser. Il ajoute : « Pour “apprendre” à imaginer le livre de demain, il faut avoir déjà croisé des potentiels, des innovations, des coups de génie. Comprendre le vocabulaire technique. Et, surtout, ne pas restreindre sa créativité. »

Ainsi, pour contribuer à la circulation des savoirs et des œuvres, l’équipe de Littérature québécoise mobile – pôle Québec a mis en place Le carnet de la Fabrique du numérique. Le portail qui s’apparente à un magazine regroupe des articles sur l’innovation éditoriale en contexte numérique, trace le portrait de maisons d’édition audacieuses, offre des lectures d’œuvres littéraires numériques ou hybrides autant que de lectures critiques et met en lumière des outils de création.

« Le choix du terme “ carnet ” n’est pas anodin : nous voulons documenter le travail en cours, l’évolution d’un milieu et d’une industrie au jour le jour, avec des amorces de réflexion, des tentatives de création, bref, une représentation de la part du work-in-progress que contient toujours l’innovation », confirme René Audet.

Parce que l’innovation éditoriale appelle une connaissance fine des enjeux médiatiques et des tendances culturelles, le chercheur universitaire et son équipe rassemblent des ressources documentaires accessibles en ligne pour alimenter la réflexion sur les possibles de l’édition.

Puisque l’équipe du Carnet est basée au Québec, « un petit accent spécifique à cette région de la Francophonie » ressortira. La priorité sera accordée aux œuvres de langue française et aux maisons d’édition travaillant dans cette langue, puisqu’elles sont parfois moins visibles dans un monde aussi anglophone que celui du web.

Afin d’assurer la postérité d’événements liés à l’édition numérique, Le carnet de la Fabrique du numérique archive et collige des communications, des vidéos et des balados sur le sujet. Tous les contenus créés par l’équipe de Littérature québécoise mobile – pôle Québec sont sous licence ouverte Creative Commons pour réutilisation non commerciale. Les contenus médiatiques sont hébergés sur la plateforme Nakala, un entrepôt de données de recherche lié à Huma-Num. Enrichies de métadonnées, ils contribueront à faire connaître le travail des artisans du livre numérique du Québec partout dans la Francophonie.

Une infolettre bimensuelle partagera les dernières parutions du Carnet de la Fabrique du numérique.