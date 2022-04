Téhéran

France-Iran : littératures et cultures est la nouvelle revue de la faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Shahid Beheshti à Téhéran. Transdisciplinaire, la revue publiera en français des études critiques sur la littérature en langue française, en relation avec d’autres domaines : sciences du langage, sciences sociales, études culturelles, littérature mondiale, histoire, philosophie, psychologie, art et media. La rigueur universitaire, l’innovation et l’audace sont les critères que la rédaction s’engage à privilégier, et les jeunes chercheurs sont les bienvenus.



La revue, uniquement en ligne et semestrielle, proposera une douzaine d’articles par livraison et, dès que possible, des comptes rendus critiques sur des travaux récents, publiés principalement en Iran. Les thèses de qualité des départements de français des universités d’Iran pourront aussi faire l’objet de recensions.



La première livraison sortira à la fin de l’été 2022/1401, et la rédaction de la revue lance donc un premier appel à contribution. Les articles sont à envoyer avant le 31 juillet 2022/10 mordad 1401 à l’adresse suivante : fil@sbu.ac.ir.

Un guide du contributeur sera bientôt disponible sur le site de la revue : http://www.fil.sbu.ac.ir .











Directeur de la revue : Ali Abbassi, Professeur, Université Shahid Beheshti, Dpt de français



Rédactrice en chef : Dominique Carnoy-Torabi, Maitresse de conférences, Université Shahid Beheshti, Dpt de français



Directrice administrative : Andia Abaï, Professeure-assistante, Université Shahid Beheshti, Dpt de français