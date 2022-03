Université Kasdi Merbah Ouargla (Algérie)



L’Algérie par les textes : 1962-2022

histoire et mémoire d’une nation, d’une patrie, d’une citoyenneté



2022 : célébration du soixantième anniversaire de l’indépendance nationale – après 132 ans de colonisation française. L’histoire et la mémoire d’une nation (Meynier, 2001), d’un pays et d’une citoyenneté (Xypas, 2003) marquent une pause : l’Émir Abdelkader (1808-1883) a combattu l’armée française coloniale (Frémeaux, 2008) ; a fait valoir la signature des documents officiels (Ageron, 2005 ; Bellemare, 2003) se rapportant à la nation algérienne (Stora, 1998). L’héritage est là ; il nous appartient désormais de l’assumer.



Cette présence coloniale en Algérie (Meynier, 2014) a suscité des textes dans les différents domaines des sciences et de la recherche scientifique (Boyer & Stora, 2011 ; Abécassis, 2007). Aujourd’hui, ces textes nous interpellent et nous interrogent (Lucas & Vatin, 1982) à cette date précise de l’histoire et de la mémoire d’un pays (Montagnon, 2012) connu pour ses nombreuses révoltes populaires et le soulèvement de tout son territoire national. les prémices du mouvement national et nationaliste préparaient déjà les Algériens (Sidi Moussa, 2019), enfants du pays, à marquer de leur détermination les temps à venir que les textes (Remaoun & Khouaja, 2019 ; Stora, 2004) ont su préserver de toutes les débâcles.



Ces textes demeurent, pour tous leurs acteurs – les uns comme les autres – des documents ; témoins d’une lutte et d’un combat par l’écriture (Dejeux, 1979, 1982). Ils rédigent les lettres de noblesse d’une Indépendance soucieuse de reprendre le cours de la destinée d’un pays au rendez-vous de sa culture profondément algérienne (Bekkouche, 2000) que l’instruction des élites et des masses réécrit et conjugue à tous les temps et modes de la pensée.



Attentifs à cette célébration de l’événement national, la revue Paradigmes et le laboratoire « Le Français des Écrits Universitaires – LeFEU » (Dahou, 2021) conjuguent leurs efforts, à l’écoute des auteurs scientifiques et des témoins d’un passé révolutionnaire (Guenaou & Guenaou, 2020). L’histoire et la mémoire (Halbwachs, 1925, 1950) dialoguent dorénavant avec les auteurs, les écrivains et les universitaires que la grande histoire de l’Algérie préoccupe – ainsi est venu le temps d’invoquer la textologie.



Cet « entracte » veut échapper à l’évènementiel ; par les textes – historiques, mémoriels, littéraires, etc. –, il invite les chercheurs à contribuer à la recomposition du puzzle des témoignages d’une Algérie forte de son indépendance, à l’ère des technologies de l’informatisation, de la numérisation et de la digitalisation (Guenaou, 2019). La contribution des chercheurs est l’un des leviers de la communication et de l’échange par les textes – touchant également les secteurs de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de l’économie, etc.



Ces écrits, assimilés à des textes de références, nous permettent de penser à une approche pluridisciplinaire où les sciences sociales et humaines, les sciences du langage, contribuent à la construction de l’Homme – qu’il soit femme ou homme – de demain. La diversité des approches de lecture, d’analyse et de critique des textes permettra assurément de constituer un corpus – appelé à être enrichi dans le temps et dans l’espace.



Plusieurs axes sont inscrits au projet de ce numéro thématique sur l’Algérie, soixante ans après son indépendance, début de sa décolonisation sociale, politique, culturelle et éducative. La disponibilité des textes de tous corpus permettra la mise en valeur de la production intellectuelle et scientifique au niveau national et international.



Les objectifs de ce numéro thématique

– Constituer un corpus de textes relatif à l’événement.

– Collecter les impressions d’analyse et de critique.

– Échanger entre intellectuels, auteurs et producteurs de textes.

– Collecter des témoignages.



Cette perspective nous incite à suggérer des axes qui, sans être limités, mettent en avant une Algérie indépendante, à tous les niveaux de la sphère intellectuelle de la production des textes et dans le cadre de la pluridisciplinarité.



– Un état de lieux de la production de textes de témoignage de l’Algérie 60 ans après.

– La nation algérienne depuis l’Émir Abdelkader.

– Les figures du nationalisme algérien.

– La notion de patrie.

– La célébration de la journée nationale de la jeunesse.

– Les témoignages relatifs à la célébration du cessez-le-feu et du 5 juillet 1962.

– La contribution de la presse dans le cadre de la reconstruction du passé algérien.

– L’éducation et l’enseignement supérieur.

– L’environnement social et l’écosystème.

– L’histoire d’un long combat.

– La citoyenneté et les organisations de la société civile.

– Le patrimoine culturel immatériel et matériel.

– L’identité et l’algérianité.

– La langue et la culture.

– La communication à l’ère du numérique.

– Les centres de recherche et la question de l’indépendance de l’Algérie.

– Une approche historiographique des travaux universitaires.

– Le mouvement des zaouïas et le réformisme de l’Association des Ouléma Musulmans d’Algérie.



Résumé

À l’heure de la célébration, les textes, dans leur diversité culturelle et linguistique, suscitent toujours, immanquablement, des réflexions – peut-être mineures ; peut-être majeures – mais assurément dignes de l’intérêt des communautés avides de découvrir les secrets de l’histoire au plus profond des tiroirs des consciences. Le tissage des événements communs laisse entrevoir une riche étoffe bientôt déchirée. Les ténébreuses idéologies finissent heureusement par succomber sous le poids de leur propre orgueil.